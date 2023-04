Coinciden en advertir que la falta de suelo industrial es un lastre para el empleo en la zona

La falta de suelo industrial es uno de los lastres más importantes que tiene O Barbanza para el empleo, tanto para buscarlo como para mejorar en el ámbito laboral. Así coincidieron en señalarlo los participantes en un primer foro de la I Feira do Emprego do Barbanza, entre los que estaban Juan Carlos Rama, de Congalsa, y Juan José Fajardo, de JJ Chicolino, así como la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestayo, y el alcalde de Boiro y presidente de Barbanza-Arousa, José Ramón Romero. E indicaron que hay que pensar con mentalidad comarcal y que se hace necesario ir por delante o, al menos, a la par de las necesidades de esas infraestructuras por parte de las empresas. Y se advirtió de la necesidad de mano de obra cualificada para el crecimiento de las empresas y la diversificación empresarial atendiendo a los sectores productivos esenciales de la zona, potenciando sus puntos fuertes en paralelo a la innovación.



El edil boirense de Promoción Económica, Carlos Rodríguez, que ejerció de moderador, indicó que “desgraciadamente estamos nunha fase anterior a ter un proxecto mínimamente definido para crear un parque empresarial comarcal no Barbanza, pois non nin o plantexamento por parte das administracións”. Advirtió que algunas modificaciones legales causan dificultades burocráticas que, como sociedad, es necesario superar para avanzar, pues incidió en que “lastran o desenvolvemento”. Por su parte, Sestayo mostró su plena disposición a analizar la ampliación del suelo industrial de Boiro y que está a la espera de recibir los informes técnicos encargados por el Ayuntamiento. Detalló que la gestión permanente, facilidades aportadas a las empresas y la puesta en valor del suelo industrial disponible permitieron pasar en Rianxo del 11% al 100% de ocupación en 3 años, y recordó que el polígono de A Pobra está completo. Romero hizo especial hincapié en la importancia de la formación para el empleo y la especialización, como clave para el desarrollo empresarial, e incidió en que cada vez se demanda mano de obra más cualificada, para lo que cree importante difundir las estrategias de formación y selección que llevan a cabo las empresas de la zona.

Formación

En el segundo foro, que estuvo moderado por el fundador de Arestora, Juancho Ares y versó sobre la retención del talento, las necesidades de conciliación, perfiles más demandados, formación, experiencia y el empleo en personas con discapacidad, intervinieron Nuria Figueira, de Jealsa SA; Ángela Seoane, directora territorial de Nortempo; Sonia Arias, responsable da dinamización da relación con empresas do Barbanza, y Zeltia Lado, directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación. Esta última manifestó que para mantenerse en el mercado laboral resulta clave tener una actitud proactiva hacia el aprendizaje permanente a lo largo de toda la carrera profesional, y que las microformaciones y microcredenciales constituyen una vía para la adquisición selectiva y flexible de conocimientos, capacidades y competencias.

Zeltia Lado incidió en la necesidad de buscar fórmulas colaborativas para atajar el desajuste que se produce entre la oferta y la demanda de empleo. "Estamos vivindo unha situación nun mercado en contante cambio marcado polas transicións verde e dixital no que é necesario incorporar novos perfís que precisan de cualificación axeitada", precisó la directora xeral, quien agregó que "estamos vivindo un envellecemento da poboación activa, co cal é moito máis acuciante á búsqueda de fórmulas que solucionen ese desaxuste". En ese sentido, se refirió a la a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, que ejecuta la Xunta de Galicia para "mobilizar un esforzo concertado de investimento de calidade en capacidades para todas as persoas en idade de traballar en toda Galicia para mellorar a súa empregabilidade e competitividade, reter e atraer talento e incrementar a eficiencia do emparellamento entre demanda e oferta de traballo”, destacó.

La directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación indic´oque es importante introducir a la empresa en el diseño del contenido de esas acciones formativas para que luego se puedan impartir y que los desempleados accedan a ellas. Agegó que esas acciones no sólo van dirigidas a jóvenes o personas vulnerables, sino también a gente que ocupaba profesiones tradicionales y que están sufriendo una transformación derivada de esas transiciones verde y digital "e tmos que ser capaces de traballar para un emprego inclusivo que trate de recualificar a estas persoas para que podan acceder a eses novos empregos", dijo Lado. E insistió en que las empresas demandan nuevos perfiles "e hai que ser áxiles para formar rápidamente a estas persoas para que formen parte das estruturas e cadros de persoal das empresas".

Evolución del mercado laboral

Zeltia Laado apuntó que la Xunta, en definitiva, trabaja para conectar al tejido empresarial con los demandantes de empleo “para dar saída ás vacantes laborais co propósito de desenvolver un mercado de traballo de calidade”. En este sentido, refirió la buena evolución del mercado laboral de O Barbanza, al precisar que se incrementaron las afiliaciones aen un 10% entre 2017 y 2022, por encima de la media gallega, que es del 5,57%, al tiempo que cayó el desempleo en un 40,71% en ese mismo período, "o que supón que dous de cada cinco persoas sen emprego abandonaron as listas do paro", dijo la directora xeral. Además, afirmó que, por sexos, el incremento de las afiliaciones estiuo liderado por mujeres, que suponen el 80% del total, y por sectores destacó la subida de las cotizaciones en la industria, con un aumento del 6,77%.

La I Feira de Emprego do Barbanza continuará mañana, día 21 de abril, a partir de las 9,30 horas, con expositores de empresas de la zona y talleres destinados a demandantes de empleo. A plas diez de la mañana serán Iria Montero y Raquel Suárez quienes impartirán un taller sobre “búsqueda activa de emprego”; a las 11.00 horas ser´Tomás Estévez quien dirigirá otro sobre "emprendemento, autoemprego e creatividade”; a las 12.00 le corresponderá a Domingo Álvarez Agudo ponerse al rente de un obradoiro sobre "orientación profesional” y una hora más tarde Rocío Vázquez hará lo propio con uno sobre "inserción laboral de persoas con discapacidade e en risco de exclusión”.

Participantes en el primer foro sobre empleo