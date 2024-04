Los comuneros de O Barbanza están muy preocupados por los incendios cíclicos que asolan sus terrenos

Los comuneros barbanzanos que asistieron en la mañana de ayer en el Teatro Elma de A Pobra a la asamblea general de la organización galega que agrupa a las comunidades de montes vecinales en man común de Galicia expresaron su preocupación por el problema que asola de manera cíclica sus terrenos. Uno de ello, José Lojo, de Santa Cruz de Lesón, recordó el gran incendio que asoló más de 200 hectáreas en Boiro, A Pobra y Ribeira en el verano de 2022, pero que eso mismo sucedió aproximadamente diez e incluso 20 años antes. El presidente de la junta rectora de dicha organización, Xosé Alfredo Pereira, indicó que eso sucede debido a que la ley de montes obliga a destinar el 100% del dinero de la madera vendida a plantaciones, y añadió que el problema surge con que no hay dinero para mantenerla y gestionarla, y entonces se produce el “ciclo perverso plantación-abandono-incendio”.



En la asamblea se recordó la denuncia sobre que la organización de las labores de extinción del incendio de hace dos veranos fue “desastrosa”, y que la realización de cortafuegos agrandaron sus dimensiones, precisando que la investigación abierta por la Fiscalía tras su denuncia al respecto “recoñeceu que non se fixeron ben as cousas, co que nos deu a razón, pero especificou que non houbo mala intención, polo que non se avanzou”. Y expresaron su rechazo a la intención de Medio Rural de elaborar una nueva ley de montes vecinales, que se indicó que pretende eliminar el carácter germánico de los mismos y llevar a su privatización. Pereira dijo que si esos terrenos pasan a manos privadas será más fácil negociar para plantar más eucalipto e instalar parques eólicos, "o cal sería devastador -subrayó- para os nosos montes", además de que los beneficios del monte dejarán de repercutir en los vecinos, pues no se reinvertirían en cada zona, ya que el dinero de irá para fuera.

Para tratar de evitarlo, anunciaron que recogerán firmas, principalmente entre asociaciones y entidades en cada municipio para paralizar esa futura ley, como ya hicieron con anterioridad en la recogida de apoyos de la gente, alcanzando alrededor de 12.100 firmas, para expresr su rehazo a lo que entonces tan sólo iba a ser una modificación de la ley de montes vecinales, y aque ya la consideraban "moi dañina e prexudicial". Igualmente, también se indicó en la asamblea de la Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) que se presentaron alegaciones al proyecto de Altri para instalar una fábrica de celulosa en Palas de Rei, pues consideran que "sería prexudicial para a xestión do monte, ñpois se impulsará aínda máis a implantación da especie de eucalipto".