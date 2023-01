Comuneros de Olveira trasladan a Medio Rural algunas presuntas irregularidades en su entidad

Un grupo de socios de la comunidad de montes vecinales en mano común de Olveira trasladaron a la Consellería de Medio rural un escrito en el que le expresan su malestar por lo que consideran la falta de transparencia e información sobre las gestiones que se vienen desarrollando durante la última década por parte de la su junta directiva, y que piden que haga las gestiones y comprobaciones para tratar de solventar presuntas irregularidades. Recurren a este departamento después de que en noviembre pasado le hubieran comunicado esa misma queja a la Valedora do Pobo, que les recomendó dirigirse primero a esa área del Ejecutivo autonómico, y que en caso de que no le responda o no lo haga de una manera que consideren no adecuada, se pueda dirigir nuevamente a dicha institución.



Además, señalan que el hecho de recurrir a Medio Rural lo hacen también, entre otras cuestiones, por considerar que es el garante de la legalidad, velando por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Montes y la normativa que la desarrolla, aplicando las medidas correctoras y sancionadoras establecidas. Entre las presuntas irregularidades que le comunican estos comuneros figura que en los últimos años no se les han facilitado las cuentas reales de la comunidad de montes, concretamente desde 2018, a pesar de haberlas solicitado en numerosas ocasiones. Tal y como ya se publicó en su día, advierten que dicha comunidad abonó arreglos en el cementerio y la iglesia parroquial de Olveira sin haber pedido permiso a la asamblea general, “además de no ser esa la finalidad de una comunidad de montes, al ser propiedad privada, en este caso de la Iglesia Católica”, agregaron.



De igual modo, advierten que hace escasos meses se dispusieron de unos 11.000 euros de la cuenta de la comunidad de montes de Olveira para sufragar los gastos de la colocación de una balaustrada de piedra en la fachada del referido templo religioso, “cuando se encontraban en periodo electoral y los miembros de la junta directiva estaban como candidatos para esos comicios”, subrayaron. Además, hacen referencia a otra supuesta irregularidad, al indicar que se llevan taladas unas 2.000 toneladas de madera de unos terrenos pertenecientes a la entidad que agrupa a todos los comuneros de la parroquia, valoradas en más de 100.000 euros, y advierten que “se desconoce el destino de esos fondos” y que tampoco les han dado explicaciones de a donde han ido a parar los mismos. E indicaron que en los últimos comicios para elegir a la nueva directiva de la entidad hubo una serie de supuestas irregularidades en la elaboración del censo electoral.