El Concello de A Pobra renovará su convenio con Augas por la depuradora

Luz verde a la aprobación del convenio de colaboración entre Augas de Galicia y el Concello de A Pobra do Caramiñal para la explotación de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR). Este fue uno de los puntos de la orden del día que se trataron en el pleno ordinario del mes de marzo y que salió adelante con los siete votos a favor de los partidos del gobierno municipal (Nós Pobra, BNG, PSOE y VIxP) y las cinco abstenciones del PP (faltaba uno de sus concejales en la sesión).

La postura de los populares se debe a que, como manifestó su portavoz, Manuel Durán, ‘‘no participamos en la negociación del convenio’’ y acusó al ejecutivo local de criticar a Augas por la gestión y no actuar en consecuencia asumiéndola. Como réplica, el concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, explicó que no se descarta asumir la gestión municipal de esta infraestructura en un futuro.



Otros asuntos abordados

También se aprobó la moción del BNG propuesta por la Plataforma SOS Sanidade Pública con el respaldo del ejecutivo y los votos en contra del PP. Y, aunque fue denegada la moción de los populares para la rehabilización de un espacio en Santa Cruz, el gobierno dijo que ya estaban trabajando en ello, de ahí su voto.