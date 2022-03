El Concello subsana el problema de inseguridad en la Avenida das Carolinas reponiendo luminarias

Después de que hace un par de semanas residentes y empresarios de la Avenida das Carolinas, en Ribeira, expresaron su preocupación por la inseguridad que les provoca la falta de iluminación artificial en un tramo de ese vial, ayer comprobaron como unos operarios instalaron las bases de un par de báculos que les hacen presagiar que sus demandas finalmente han sido atendidas. Aunque advierten que las farolas que se están instalando son viejas y evidencia óxido, esperan que en breve plazo se complete con la luminaria, entren en funcionando y así poner fin al problema que denunciaron públicamente.



Fuentes municipales indicaron hace 15 días que sufrían un problema de suministro de esos equipamientos y que era algo generalizado como consecuencia del encarecimiento de los materiales, la escasez de stock de las empresas proveedoras y otros motivos. Pero, el Ejecutivo local anunció entonces que las luminarias que faltan por colocarse -los vecinos echaban en falta cuatro en la acera y una en la mediana- “levan pedidas desde fai meses e estamos á espera de recibilas”, pero anunció que si se demoraba demasiado tiempo ese suministro, optarían por colocar otros puntos de luz para que ese vial esté iluminado, como así parece que ha sucedido.



En relación a la deficiente señalización denunciada por vecinos y comerciantes, Portos de Galicia hace referencia a un reductor de velocidad que hay en el carril de salida de la ciudad y que es usado paso de peatones, aunque no tiene continuidad en la calzada en el otro sentido, lo que genera peligro. La confusión viene generada debido a que aún son visibles las franjas cebreadas, pese a que en su momento se taparon con pintura negra. El ente portuario precisó que no hay señal de paso de peatones y que las marcas horizontales advierten de un paso elevado. Respecto a que aún son visibles las franjas de un antiguo paso de peatones, indicó que la única forma de eliminarlas por completo es pavimentando de nuevo, pero no está previsto.