Concellos de Arousa reprochan la subida del canon de Sogama y la Xunta anuncia inyección económica para evitar su repercusión negativa

La propuesta de actualización del canon que por la gestión de su basura deben pagar los 295 ayuntamientos adheridos a la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) -el 51 % es de titularidad de la Xunta y el 49 % restante de la compañía eléctrica Naturgy- provoca reacciones dispares, y gran parte de ellas llegan de bastantes alcaldes de ambos márgenes de la Ría de Arousa. Los alcaldes de las cuatro localidades de O Barbanza denuncian que esa subida perjudicará a los vecinos. El presidente de la Mancomunidade de Barbanza-Arousa y mandatario de Ribeira, Luis Pérez, cree que la subida del canon “é unha medida de dubidosa legalidade, porque se aplica de maneira arbitraria a algúns concellos e faise sen antes cambiar a lei pola que se aprobou a bonificación do 15 % que tiñan os que levaban a cabo medidas positivas no ámbito da recollida separada dos biorresiduos”.



Pérez Barral advierte que esa medida obligará a los concellos a aprobar modificaciones de las ordenanzas fiscales “porque as novas taxas téñense que repercutir nos recibos que pagan os usuarios”. En este sentido, señaló que Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo recriminan al Gobierno gallego que “vaia castigar á veciñanza, pero tamén aos concellos aos que lles vai detraer do Fondo de Cooperación Local 9 millóns de euros para financiar parte desa suba, prexudicando o financiamento que teñen as entidades locais”. Los ejecutivos barbanzanos consideran que es preciso apostar por un modelo de gestión de residuos sostenible y que no cause perjuicio a las economías municipales, ni suponga un aumento de costes a los vecinos. Por ello, instan a la Xunta a que reconsidere la medida y se siente a hablar con los responsables locales en el seno de la Fegamp para alcanzar consensos en el ámbito de la gestión de residuos.



Vilagarcía y la Fegamp

La postura del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, respecto a la subida del canon de Sogama es la misma que la de la Fegamp, que preside, y que presentará alegaciones por estar en completo desacuerdo. “Se a Xunta recibe 12,1 millóns polo imposto estatal sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración, o lóxico é que o diñeiro que se destina a un Fondo Ambiental, se dedique a aliviar a situación financeira dos concellos e non a gravalos con 9,1 millóns coa revisión do canon de Sogama, como se pretende”, dijo.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, se reunió recientemente con su homólogo en Sogama, Javier Domínguez



Samuel Lago, alcalde de Cambados, manifestó que la actualización del canon de Sogama “vai a ser un pau bastante gordo para os concellos dende o punto de vista económico”. En el caso de su Ayuntamiento, dijo que están pagando sobre 400.000 euros anuales por la basura enviada a la planta de Cerceda, “e con esa suba, que pasa de 66 a 88 euros neste ano, son 22 euros máis por tonelada e calculo que nos vai a subir uns 200.000 euros, que para unhas arcas municipais como as nosas é moitísimo diñeiro”.



“Eles o atribúen a unha suba de impostos, pero non é tal, senón que é unha bonificación que tiñan do Goberno central polo exceso de incineración, e xa non a hai, e nolo repercuten directamente aos municipios. É dicir que a forma de xestionar de Sogama non é a máis acaída para a eliminación de residuos”, dijo Lago. El primer edil cambadés se pregunta por lo que sucedió todos los años en que Sogama dio beneficios, “como os 12 millóns do último exercicio, e que nunca revertiron nos concellos”, y criticó que ahora, el primer año que deja de tenerlos, le repercuten esa situación a los concellos.



Compensación

“Esta diferencia debe asumila a Xunta”, declaró Lago, quien también se refirió a la “compensación que nos din que vamos a recibir directamente da Xunta a través do fondo adicional medioambiental do Fondo de Cooperación Local, “que leva anos conxelado polo Goberno autonómico e no que as aportacións do Estado melloran. E neste ano en que supostamente íaa a mellorar ese fondo, resulta que vaino comer todo a suba de Sogama e a ver se chega”, dijo.



El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, manifestó que “no sube el canon, sino que elimina la bonificación de los 9 euros, ya que antes se pagaban 57 euros y ahora son 66”. Y precisó que ello se debe “a la subida del impuesto de incineración y energía de producción, por lo que Sogama tiene que pagar 12 euros más por cada tonelada de residuos”. Jacobo Pérez, portavoz del Gobierno de Caldas, manifestó que la Xunta de Galicia “vai nunha liña completamente diferente ao socialismo, sobre todo a deste Concello, que leva desde o 2011 sen subir as taxas, e incluso, baixando algunha”. Por el contrario, afirmó que “eles empezan o primeiro ano subindo os prezos públicos, o que vai en contra da xente”.

De los recibos más bajos

Carlos Viéitez, alcalde de Meaño, manifestó que en su localidad se presta el servicio de recogida de basura con gestión directa municipal y un coste “moi por debaixo do real, sendo un dos concellos co recibo máis baixo, de 52 euros ao ano. Nos últimos anos había bonificación de Sogama e o recibo era de 49 euros por vivenda”, precisó. Y añadió que recibió informaciones de que algunas decisiones estatales se traducen en un aumento de 39 euros por tonelada “e os concellos teremos que actualizar as ordenanzas de recollida de lixo”, puntualizó.



Viéitez señala que la subida del canon es a causa del impacto de las decisiones del Gobierno de España, con un nuevo impuesto estatal al vertido y a la incineración de 12 euros por tonelada que se instauró en enero de 2023, y que Sogama lo asumió con más de 9,1 millones de euros, sin que ese importe repercutiera en los ayuntamientos. También se refirió a la eliminación por orden estatal de la retribución a la planta termoeléctrica de 24 euros por tonelada y la recuperación del impuesto de producción de energía de 3 euros por tonelada.



Igualmente precisó que, teniendo en cuenta la subida para el primer periodo (de enero a junio), el canon será de 68,05 euros por tonelada, mientras que para el segundo (de julio a diciembre) se elevará a 88,05 euros por tonelada, con lo que el canon medio será de 78 euros, que, con la aportación de la Xunta con el fondo de cooperación local adicional de 9 millones de euros, se quedará en 66 euros, con lo que los concellos seguirán pagando lo mismo que el año pasado.

Un total de 295 municipios gallegos envían sus residuos a la planta de Cerceda



Ejecutivo gallego

Desde la Xunta de Galicia indican que en el último año y medio, Sogama “asumiu en solitario e sen repercutir nin un só euro nos 295 concellos aos que presta servizo, un sobrecusto de 39 euros por tonelada pola xestión dos residuos urbanos que recibe na súa planta de Cerceda”. El Gobierno gallego sostiene que ese incremento se deriva “dunha serie de decisións unilaterais do Goberno central, entre as que cómpre subliñar o novo imposto estatal sobre vertido e incineración, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía Sogama pola planta termoeléctrica de Cerceda ou a recuperación do imposto estatal de produción de enerxía”.



La Xunta señala que ante una “situación insostible por máis tempo para a empresa pública”, se presentó ante el consejo de administración de Sogama, en el que está representada la Fegamp, una propuesta de actualización del canon para 2024. “En todo caso, tal e como se lle trasladou por carta a todos os concellos adheridos, a Xunta incluíu no orzamento deste ano un fondo medioambiental adicional co fin de paliar a posible repercusión da revisión nas contas municipais”, señalan desde el Ejecutivo gallego. Y aclara que eso permitirá que, incluso tras aplicar la actualización, los ayuntamientos paguen este ano de media el mismo canon que había en 2023, de 66 euros por tonelada, “unha contía moi inferior ao custo real que xa ten actualmente o servizo para Sogama, que aproximadamente é de 120 euros por tonelada.



E indicó que los concellos fueron informados de la situación paso a paso y en todo momento a través de sus representantes en la Fegamp y se les convocó a una reunión informativa tras elevarse la propuesta de actualización del canon, y que Sogama estudiará las alegaciones que formule la Fegamp al respecto, “tendo sempre presente o obxectivo de garantir o mellor servizo e as mellores condicións para os concellos ante os prexuízos causados polas decisións estatais”.