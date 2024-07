El concierto de Treixadura en el VIII Festival Folk será el gran atractivo del Carme do Castelo, junto con la procesión marítima

Las fiestas del Carme do Castelo, que tendrán lugar del 19 al 21 de julio, servirán para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones estivales en A Pobra. Serán tres días de celebraciones en los que destaca un cartel que destaca por la presencia del folclore gallego. En la presentación de este evento festivo participó la concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada por varios integrantes de la comisión organizadoras, que preside José María Abuín, así como directivos tales como Juan Manuel Fernández, Mari Carmen Miranda, Antón Ferreiro, Juan Ramón Maneiro, Lola Olveira y Sara Boo.

La edila manifestó que "se hai algo que caracteriza A Pobra é a cantidade de festexos en que se mergulla durante o verán; todos eles cunha programación diferenciada acorde coa súa idiosincrasia". Lojo indicó que, en esta ocasión, la comisión del Carme do Castelo y el Ayuntamiento ofrecen una agenda "plural", en la que convergen la vertiente cultural, lúdica y religiosa, y en la que la música y el baile tradicional ocupan un lugar destacado en la oferta de actividades. Durante su intervención, la representante del Gobierno local remarcó que "a Administración local seguirá apoiando no ámbito económico e loxístico cada unha das festas".

Por su parte, Abuín expresó su agradecimiento "á xente, ás empresas colaboradoras e á Administración local pola súa implicación para sacar adiante este evento". Seguidamente, desgranó el programa de actividades que arrancará a las doce del mediodía del viernes 19 con el lanzamiento de las tradicionales 21 bombas de palenque, que anunciarán el inicio e una "intensa fin de semana". A las ocho y media de la tarde habrá una sardinada y foliada en A Covecha, mientras que a las 22.30 horas la fiesta se trasladará al atrio de la iglesia de O Castelo para seguir la actuación de Barahúnda.

Música por todo el municipio

Al día siguiente, 20 de julio, volverán las bombas de palenque, esta vez a las diez de la mañana. La música llenará desde media hora después las calles del municipio con las alboradas por las parroquias a cargo de los grupos Os Caraveiros, Arrancadeira, Xiada y Arghalleiros y pasacalles con la Banda de Música "A Lira" de Ribadavia. Por su parte, Arrancadeira llevará la música y el baile tradicional las plazas de la villa desde las 12.30 horas, y la Banda de Música "A Lira" de Ribadavia ofrecerá dos conciertos en lso jardines Valle-Inclán a las 13.00 y 21.00 horas.



La noche estará protagonizada por el habitual plato fuerte de estos festejos, como será el VIII Festival Folk con Treixadura, Rianxeiras da Covecha y A Requinta da Laxeira, que se desarrollará en la Praza Alcalde Segundo Durán a parir de las diez y media de la noche. La localidad pobrense se despedirá de estos festejos el domingo 21, empezando con las bombas de palenque y las alboradas por las parroquias con Arrancadeira, Os Caraveiros, Xiada, Arghalleiros, Trécola y Pequenos do Barbansa. Y la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra será la formación artística que asumirá el pasacalles y que, además, ofrecerá un concierto a la una de la tarde en los jardines Valle-Inclán.

Procesión marítima

De todas maneras, ese día no destacará tanto por la vertiente musical, sino más bien por la religiosa, con la misa solemne desde las siete de la tarde y la posterior procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen. La ceremonia eclesiástica se oficiará en la iglesia parroquial de Santiago da Pobra do Deán, y estará cantada por el coro parroquial, para salir en travesía por las aguas de la Ría da Arousa con el acompañamiento Xiada, Arrancadeira y la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra. Además de las embarcaciones que participarán a título particular en la procesión marítima, para facilitar la asistencia de más gentes al recorrido por mar se fletarán tres catamaranes, desde los que también se podrá seguir la ofrenda floral por las personas fallecidas en el mar.

Por último, el ritmo de la noche estará marcado nuevamente por la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra con un recital a partir de las 22.00 horas en el Cantón da Leña, para a partir de las 23.00 dar paso al concierto del grupo ribeirense Leite con Jalletas y la sesión DJ con Tito Maverick, ambas en la Praza Alcalde Segundo Durán. En el acto de presentación también se dio cuenta de que la novena se celebrará en el referido templo desde el 12 al 20 de julio, a partir de las siete y media de la tarde.