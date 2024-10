La conselleira de Industria compromete el apoyo de la Xunta al tejido productivo de Boiro para facilitar su crecimiento

"Dentro das visitas que estamos facendo polos distintos concellos de Galicia, aos polígonos industriais e as asociacións empresariais para que coñezan de primeira man o novo paquete de medidas de solo industrial que acabamos de incorporar ao proxecto que se está tramitando de acompañamento á lei de orzamentos, onde van unhas figuras importantes de aceleración da tramitacións dos proxectos industriais acompañados da tramitación da ordenación do solo". Con estas palabras se expresó este mediodía la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la visita que realizó a Boiro, y donde explicó que pretenden continuar trabajando con la ley de áreas empresariales, "pero debido a que esta regula ámbitos moi grandes que implican moitos anos na súa tramitación, con estas figuras pretendemos dar resposta ás demandas que están tendo os concellos por parte dos empresarios para atopar solo".

"Estimamos que dez anos de media é o que lle leva a un polígono industrial empezar a funcionar e, con estas figuras, nun ano e medio ou dous poderemos facer eses minipolígonos, chamados Zonas de Aceleración de Proxectos Empresariais e Solo (Zapes). Boiro é un sitio no que o alcalde nos ten trasladado que ten esgotado o solo actual do seu polígono e que ten demanda de empresas e imos intentar ver se solucionamos rapidamente esa problemática que teñen as empresas para seguir crecendo neste concello", subrayó Lorenzana.

De esta manera, la titular del departamento autonómico de Economía e Industria comprometió el apoyo de la Xunta de Galicia al tejido productivo de la localidad para facilitar el crecimiento de sus empresas, así como en el resto de la comunidad autonómica. La representante de dicho departamento del Ejecutivo gallego mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde boirense, José Ramón Romero, para analizar las necesidades de suelo que tiene este municipio barbanzano y destacó que uno de los objetivos de la política industrial del Gobierno que preside Alfonso Rueda es que las empresas tengan más facilidades de acceso al suelo industrial y promover el crecimiento de las empresas que ya están implantadas.



Nuevas figuras

En este sentido, Lorenzana apuntó que el proyecto de presupuesto de la Xunta de Galicia para el año 2025 recoge la creación de nuevas figuras de aceleración de la ordenación de suelo empresarial, como las referidas Zapes, que permitirán, según detalló la conselleira, simultanear la tramitación urbanística con la de los proyectos, de modo que se pasaría de una media de diez años a menos de dos años para que las empresas puedan comenzar su construcción.

María José Lorenzana recordó que estas nuevas figuras de ordenación se suman a la medida, ya anunciada, de poner suelo industrial gratuito a disposición de las empresas durante los primeros ocho años, "unha medida pioneira que permitirá ao tecido empresarial acceder a máis de 500.000 metros cadrados", precisó la titular del departamento autonómico de Economía e Industria. Y concretó que esa medida impacta en el presupuesto de Xestur por un valor de 5 millones de euros.



Finalmente, la conselleira explicó que, con estas actuaciones, la Xunta de Galicia da un paso más en su estrategia de política industrial que busca impulsar nuevos sectores industriales estratégicos, detectar e integrar nuevas cadenas de valor, promocionar la formación, la atracción de talento y el empleo de calidad y mejorar la competitividad de la industria gallega.