La conselleira de Medio Ambiente anuncia desde A Pobra el desarrollo por primera vez de la digitalización de las traídas de agua

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció en su visita a la EDAR de A Pobra que la Xunta puso en marcha un concurso para apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes que quieran digitalizar sus redes de abastecimiento en alta y optimizar el uso del agua y controlar en tiempo real su calidad. Ello es posible tras publicarse la resolución de Augas de Galicia por la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de los ayuntamiento interesados en el desarrollo, implantación y puesta en marcha de una red autonómica de estaciones digitales para hacer un seguimiento continuo de sus traídas de agua.



Vázquez detalló que es la primera vez en Galicia que se pone en marcha este procedimiento que supone ofrecer a los gobiernos locales la posibilidade de replicar un modelo de digitalización de las infraestructuras hidráulicas ya implantado en la práctica totalidad de las EDAR que gestiona el Ejecutivo gallego, como la de A Pobra. Así, los concellos dispondrán de herramientas con las que gestionar en tiempo real y en remoto sus sistemas de abastecimiento en alta.



La titular de Medio Ambiente detalló que el concurso está dotado con 5,8 millones de euros, cofinanciados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, e incidirá en sistemas de distribución de agua potable como las captaciones, depósitos y estaciones de tratamiento (ETAP) de titularidad pública. Los municipios incluirán en su solicitud, que podrán presentar hasta el 29 de julio, las infraestructuras en las que quieren actuar, pudiendo hacerlo también en las que conectan estas instalaciones y redes de distribución en alta, antes del inicio del suministro a los usuarios.

Acogida de la convocatoria

Augas de Galicia quiere empezar con la digitalización de las redes de abastecimiento, “pero en función da acollida desta convocatoria, a idea é seguir dixitalizando infraestruturas do ciclo da auga continuando co resto do sistema de abastecemento ou pasando aos de saneamento ou depuración”. Según detalló la onselleira, una vez completado el proceso de selección de los ayuntamientos beneficiarios, el Ejecutivo gallego realizará un diagnóstico de los sistemas municipales de abastecimiento, instalará los equipamientos digitales y los conectará a una aplicación informática para facilitar la gestión municipal de esas infraestructuras. Ángeles Vázquez recordó que la apuesta de la Xunta por la digitalización de las infraestructuras del ciclo del agua "busca garantir a prestación duns servizos eficaces e eficientes, optimizando o uso da auga e preservar a súa calidade en tempo real, tal como se fixo na práctica totalidade das depuradoras xestionadas directamente por Augas de Galicia".

En este sentido, esas EDAR cuentan con sistemas automatizados de supervisión para controlar digitalmente los principales parámetros de funcionamiento de la planta, así como con equipamientos independientes de control continuo de la calidad del agua depurada, que miden y registran en tiempo real la turbidez del agua de salida y otras señales para el seguimiento de la calidad, tales como el caudal o la conductividad. A mayores, la titular del área autonómica medioambiental, Augas de Galicia está desarrollando una nueva plataforma para la monitorización en remoto y en tiempo real de las infraestructuras de saneamiento que permite la recogida en continuo de datos de diferentes fuentes relevantes para conocer el estado de los procesos y posibles desviaciones mediante un elevado número de señales de los sensores, del estado de los equipamientos o del control energético.

La EDAR pobrense visitada ayer por Ángeles Vázquez implantó sistemas digitalizados para la detección de vertidos y para la gestión y optimización del proceso de depuración obteniendo el mayor rendimiento posible. De hecho, a mayores de los principales equipamientos instalados en las depuradoras gestionadas por Augas de Galicia, en los dos últimos años se introdujeron en esta infraestructura mejoras específicas con las que hacer un mejor seguimiento y control de la calidad de las aguas. Esta instalación se puso en marcha en el año 2003 y está diseñada para una población de 30.000 habitantes equivalentes y da servicio a varios núcleos de A Pobra, a dos polígonos industriales de la zona y a otros establecimientos empresariales.