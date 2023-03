Convocan una concentración en el Hospital do Barbanza en protesta por la precariedad de dicho centro

Marián Rodríguez Blanco, José Sanmiguel Pérez y Eli Fieiro Pousada, delegados de CIG-Saúde en el Hospital do Barbanza, convocaron para mañana, jueves 30 de marzo, a las doce del mediodía, una concentración delante de la puerta principal de entrada al complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, con la finalidad de seguir denunciando la situación de precariedad en dicho centro sanitario. Señalaron que la situación se está enquistando en vario servicios, con problemas de cobertura que están influyendo en las condiciones de trabajo y en la disminución de la actividad asistencial.

Concretamente, se refieren a que, por primera vez en los 25 años de historia de dicho hospital comarcal se están produciendo en el área de Medicina Interna traslados por falta de internistas en vez de escasez de camas, pero también "meses sen consulta e que empeza agora a súa actividade moi lentamente, situación de discriminación das internistas con respecto a outras especialidades médicas que realizan gardas neste centro". Añaden que los fines de semana el día que realiza la guarda un profesional de otra especialidad médica, como Reumatoloxía, Neumoloxía, Oncoloxía o Endocrinoloxía, están dos médicas de guarda, pero si quien realiza un especialista en Medicina Interna está sólo una persona de guarda "co que iso implica de sobrecarga de traballo e de dificultade para realizar unha atención adecuada".

La portavoz de CIG-Saúde en el Hospital do Barbanza, Marián Rodríguez, indicó que en dos de los cinco cirujanos con plaza asignada en dicho centro asistencial realizan fundamentalmente su actividad en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), que en el servicio de Hospitalización Domiciliaria (HADO) hay una sólo médica de forma mantenida y que en Uxencias se produjo la desaparición de la médica localizada para traslados "por imposiblidade de cubrir as quendas entre o persoal insuficiente do servizo". También advierte del empeoramiento del servicio de limpieza, con falta de material y la confirmación de que no se realizan limpiezas en profundidad programadas.

De igual modo, refiere el empeoramiento "da xa dobre listas de espera para recibir atención polas fisioterapeutas, si dependes da ambulancia para acudir ao hospital os teus tempos se alongan e agora aínda máis porque si as ambulancias fan os traslados de Medicina Interna non poden trasladar pacientes a Rehabilitación". Rodríguez indica que estos sólo son algunos de lso problemas específicos, y subrayó que les sobran razones para seguir "facéndonos oír".