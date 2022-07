Coroso fue campo de juegos para los insaciables dorneiros

La LXXIV singladura de la Festa da Dorna avanza de manera imparable y cada día se ha ido superando con las actividades desarrolladas. Ayer por la tarde le llegó el turno a los “Xojos e Deportes Populares de Terra” en Coroso, con los competitivos pulsos, yenka dorneira, tiratacos, tiro y salto de la cuerda, carrera de sacos, peletra, chapas, brilé, pano, las sillas, pin pon, canicas, carretillas, carretilla y twister, entre otros, a los que se sumaron escoba, póker, tute y dominó. Mientras se resolvía cada uno, tuvieron lugar la actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona para los más pequeños, que se lo pasaron de maravilla, el concurso de monólogos “Pártome o fecho” y ya por la noche la “Jran Final da Cansión de Tasca” y concierto de Recambios Tucho, ambos en el Malecón y que seguían al cierre de esta edición. Al mediodía tuvo lugar la VI Xuntanza de Embarcacións Tradicionais, seguida de la espectacular sesión vermú con BMA de Arzúa.





Poco a poco se van conociendo las identidades de los primero clasificados de las diferentes pruebas y concursos. En este caso, fue ayer al mediodía cuando se desveló que el ganador del "Xite" resultó ser la Tobías Dembow Band con la canción "Dorneiro de corazón", y a través de la página oficial de la Festa da Dorna en redes sociales ya se difunción un vídeo que incluye ese tema con una sucesión de las imágenes de lo que está siendo esta celebración popular hasta ahora. Además, ha trascendido que la peña Os Corsarios do Barbansa, después de quedar primera en la clasificación del "Jran Premio Ícaro de Voo sen motor", ha conseguido el mismo puesto en el concurso de "Enjalanamento de fanequeiras", que en su caso concreto es el pub Cupula. A continuación se situaron Arría o jallo (Cocoluche), Feito polbo (Galeón), Backstreetbois (O Desván) y Os pintos joden quintos (Ventos Vellos). Y en el el concurso de la Ruta de Tapas "Estrella Mijelín" se impuso el "aco dorneiro" del Golimbreo, seguido de "Nin conjrio, nin cocochas, é polbo" de Casa Ptrón y en tercer lugar quedó "Labrador e mariñeiro" de A Recoveira.





Y en esa navegación que se está realizando durante esta Festa da Dorna, se llega a la jornada de hoy, que será la de clausura, con la “XXXII Rejata de Embarcasións feitas a machada e propulsión a pan de millo” en la playa de Coroso, tras la peregrinación desde el Malecón, la XXXII Romería Dorneira y los XXXII Xojos Dorneiros, el Rock and Dorna de Batea con The Rapants, el Campeonato Mundial de Chinchimonei, el Top Secret, entrega de premios, los concierto de Kumpania Algazarra y La Regadera, Asalto ás Fanequeiras y Arriada da Pañoleta. Por otro lado, el próximo sábado, día 30 de julio, tendrá lugar el "Baile de jala", con cena previa en el restaurante Baiuca, en Goda-Artes, para la que el precio del plato es de 35 euros para los socios y de 38 euros para los que aún no lo son, y habrá servicio de autobuses para ir hasta allí y también para regresar.