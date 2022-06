Los cuerpos de los tripulantes del “Albacora Cuatro” fallecidos llegarán la próxima madrugada a Ribeira

Los cuerpos de Ángel Boo Vidal y de Francisco Cameán Santos, jefe de máquinas y segundo oficial del Albacora Cuatro, respectivamente, con vínculos familiares en Ribeira y que fallecieron el pasado 15 de junio por intoxicación de amoniaco debido a una fuga de ese gas en ese atunero cerquero congelador cuando estaba siendo reparado, llegarán en torno a la una de la próxima madrugada, a la capital barbanzana. Esa es la previsión que manejan desde Pompas Fúnebres del Noroeste, funeraria que se está encargando de la repatriación.



Ayer partieron los féretros con los dos tripulantes de 35 y 27 años desde las islas Seychelles en un vuelo con destino Madrid, y con escalas en Etiopía y Dubai. Lo hicieron con más días de retraso de lo que es habitual en estos casos, que suele ser de unos 10 días, debido a que los trabajos para practicarles las autopsias se demoraron en exceso, puesto que al fallecer por inhalación de amoniaco debía pasar un tiempo prudencial antes de que los forenses pudieran manipular los cadáveres y no les afectasen los restos de ese gas que pudieran quedar en ellos. De hecho, los facultativos de las Seychelles no disponían de equipos de protección y tuvo que ser la propia naviera la que se los consiguió y proporcionó. De hecho, trascendió que no fue hasta el pasado sábado cuando se le realizó la autopsia a uno de ellos. Aún así, los responsables de la repatriación trataron de agilizar el resto de trámites para intentar minimizar el dolor de las familias, que llevan esperando dos semanas por los cuerpos para velarlos.



Por otro lado, a primera hora de la tarde de ayer partieron dos coches de Pompas Fúnebres del Noroeste desde Ribeira con dirección hacia la capital de España, a donde se espera que a la una y media de esta tarde lleguen los cuerpos de los dos tripulantes fallecidos. Concretamente, lo harán al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, después de cumplirse con una serie de trámites, los féretros con los restos mortales serán trasladados por carretera hasta Ribeira, a donde llegarán en torno a la 1.00 de este sábado, aunque no se descarta que puedan hacerlo con una o dos horas de antelación.



Ángel Boo Vidal, es natural de Palmeira pero residente en A Pobra, y sus restos mortales serán velados en el Tanatorio do Barbanza, en Xarás, hasta las once de la noche de mañana, momento en el que será incinerado en el crematorio de dichas instalaciones. Por su parte, Francisco Cameán Santos, con raíces maternas en la parroquia ribeirense de Carreira y que residía en Xuño (Porto do Son), será velado a partir de las diez de la mañana del sábado en la sala 1 del Tanatorio Los Dolores, para luego celebrarse el funeral y entierro en la iglesia y cementerio de Santa Mariña de Xuño.