Decepción en Galiza Nova O Barbanza por el rechazo del PP a la línea de bus entre la comarca y la estación de tren de Catoira

La agrupación de Galiza Nova O Barbanza se mostró decepcionado después de que este miércoles, en la Comisión 2ª de Infraestruturas del Parlamento, no prosperase la propuesta defendida por Rosana Pérez, diputada del BNG, para que en la nueva licitación anunciada para la concesión del transporte público de la comarca barbanzana se contemple un servicio entre los cuatro municipios que la conforman y la estación de tren de Catoira, debido al voto en contra del grupo del Partido Popular de Galicia, pese a contar con el apoyo de los parlamentarios nacionalistas y socialistas. De todas maneras, desde la organización juvenil nacionalista recalcaron que "isto non conclúe aquí", pues anuncian que esas demandas serán presentadas ante el director xeral y el conselleiro de Mobilidade.



Desde Galiza Nova indicaron que, después del acuerdo por unanimidad alcanzado en esa misma comisión el 30 de noviembre de 2023 para mirar de mejorar el servicio de transporte público en O Barbanza, hasta ahora no se ha hecho nada. E incidió en que hace unas semanas el conselleiro de Mobilidade expresó que se va a hacer “unha nova licitación para O Barbanza, segundo as demanda e necesidades dos usuarios detectadas a través do labor de seguemento que está a realizar a Xunta de Galicia”. Sin embargo, Galiza Nova señala que de esa nueva licitación aún no se sabe cuándo se va a producir y en qué va a consistir. Desde la formación juvenil del BNG y la diputada Rosana Pérez hicieron referencia a las manifestaciones realizadas en su día desde la Xunta de que la rescisión del contrato con la adjudicataria se había hecho por “mutuo acordo”, pero advierten que "ese termo xurídico é descoñecido neste caso, xa que unha concesión se pode rescindir por incumprimento ou porque a concesionaria non quere continuar con ela, pero non por mutuo acordo”.

Ante el anuncio de la nueva licitación, Rosana Pérez abogó por que se apruebe esa nueva línea, al considerar "evidente" su necesidad, apoyándose en las 2.000 que recogió Galiza Nova O Barbanza en sólo 20 días recorriendo los cuatro municipios que conforman el margen norte de la Ría de Arousa. Desde la formación frentista indicaron que, por su parte, el PPdeG defendió que hasta el momento ya había una línea de autobús Ribeira-Vigo para estudiantes, funcionando los domingos, con salida de la capital barbanzana a las 18.30 y los viernes desde la ciudad olívica a las 21.00 horas, y que el servicio que propone el BNG era peor que el actual. Pero, desde las filas nacionalistas indican que los estudiantes no sólo van a Vigo, sino también se desplazan a Santiago de Compostela, A Coruña y Pontevedra.

"Cabe recordar que a proposta do BNG, consiste nunha liña de reforzo as fins de semana que nos permitiría voltar ás nosas casas o venres, de Catoira a Ribeira, con saídas ás 19.45 e ás 22.00 e ir ao noso lugar de estudo ou traballo o domingo, de Ribeira a Catoira, con saídas ás 15.30 e ás 18.30, sen depender de ninguén", señalaron desde Galiza Nova O Barbanza, que propuso paradas en las estaciones de autobuses de Ribeira y de A Pobra, en la Praza de Galicia de Boiro y en Setefogas de Rianxo hasta la estación de ferrocarril de Catoira. Esta agrupación juvenil incidió en que la propuesta que plantearon es para dar inicio a una línea de autobús inexistente hasta ahora y que, en función de los usuarios de la misma, sería cuestión, posteriormente, de ampliar paradas y horarios de salida.