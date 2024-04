La delegación de O Barbanza-O Salnés de la AGA convoca el primer Concurso Infantil de Dibujo Apícola

La delegación de O Barbanza-O Salnés de la Asociación Galega de Apicultores (AGA) convoca, en el marco de la celebración el 20 de mayo del Día Mundial de las Abejas, el I Concurso Infantil de Dibujo Apícola para involucrar y concienciar a los niños sobre el valor de la abeja como agente polinizador y en la conservación del medio ambiente. Podrán participar alumnos de Primaria de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con un único trabajo por cada uno, mandándolo antes del 14 de mayo a la dirección “Abellamel. Rúa Condado, 1 -Bajo. 15940. A Pobra do Caramiñal, y la temática de los trabajos que se presenten deberá versar sobre las abejas, el medio ambiente y la miel. No se valorará la técnica que se use, que será libre, sino la originalidad y calidad del dibujo en si mismo, teniendo presente la edad del autor.

En todos los trabajos se indicará en el reverso del dibujo el número de teléfono de contacto del padre o tutor legal del niño participante con la finalidad de que pueda ser localizado en caso de resultar ganador. Además, los trabajos deberán llevar escritos al dorso datos del autor, como el nombre y apellidos, edad, curso escolar -para determinar la categoría en la que participa-, centro escolar y su teléfono, municipio, nombre del contacto en el colegio. El jurado, que será seleccionado por la delegacion de AGA en O Barbanza-O Salnés entre sus socios, y la directiva de AGA., emitirá su voto vía online y decidirá el trabajo ganador con anterioridad al 16 de mayo y se comunicará al premiado en los días siguientes. Los dibujos se expondrán en los perfiles de Facebook ApiBarbanza y de Instagram @ApiBarbanza, usándose también el hastag #ApiBarbanza, así mismo en los perfiles de socios de AGA.



El autor del mejor dibujo dentro de su categoría será premiado con una bolsa de regalo de productos apícolas con hasta tres tipos diferentes de mieles de un kilo, y los clasificados en segundo y tercer lugar recibirán una bolsa con los mismos productos, pero limitados a envases de medio kilo, mientras que a todos los participantes se les entregará un diploma y obtendrán una pequeña muestra de mieles de Galicia. Los premios de este primer concurso infantil de dibujo apícola serán entregados entre el 20 y 26 de mayo dentro de las actividades que se celebren. Los padres o tutores de los menores galardonados darán su permiso para que los chiquillos participen en el acto de entrega de los premios, así como para publicar las fotos del evento en la web de la asociación, perfiles de Instagram y Facebook y las que se difundirán a través de los medios de comunicación y redes sociales.