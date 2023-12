El delegado del Gobierno destaca el aumento de la plantilla de la comisaría de Ribeira en 13 efectivos desde 2021

El delegado do Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, cifró en 13 el número de efectivos en los que se incrementó en los tres últimos años la plantilla de la Policía Nacional en la comisaría de Ribeira, ratificando de ese modo lo que hace escasos días le dio a conocer la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, en una carta de respuesta al presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, que le había trasladado su preocupación por la inseguridad en la ciudad y la falta de efectivos policiales. Así se lo dio a conocer en la reunión que mantuvo con el con el alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, con el que abordó temas relacionadas con la seguridad en el municipio en un encuentro en el que, además, estuvieron presentes la referida subdelegada del Goberno en la provincia y uno de los tenientes de alcalde, Francisco Suárez-Puerta.

Ahondando en lo indicado, Blanco ejemplificó en Ribeira "a aposta do Goberno de España pola seguridade cidadá, que se manifesta na nova comisaría e no aumento de efectivos policiais". Así, subrayó que desde el año pasado la capital barbanzana cuenta con unas nuevas dependencias policiales en la Avenida das Airós, "na que o Ministerio do Interior investiu máis 3 millóns de euros. Ademais, fixo un esforzo moi importante en canto a medios humanos, xa que nos últimos tres anos incrementou en 13 efectivos o persoal policial na comisaría de Ribeira". En este sentido, reiteró lo ya indicado por María Rivas al máximo dirigente de la patronal local, de que esas incorporaciones fueron las de un inspector, cuatro subinspectores, un oficial y siete policías, "ocupando case o 90% dos postos de traballo dispoñibles", incidió en lo apuntado por la subdelegada.



De igual modo, tal y como ya había comunicado recientemente María Rivas, el delegado del Gobierno en Galicia señaló que el índice de criminalidad en Ribeira "mantense constante nos últimos anos", a la vez que destacó el incremento en la tasa de esclarecimientos, "de tal modo que, como consecuencia da profesionalidade dos corpos policiais presentes neste municipio, puidéronse resolver 21 dos 28 roubos con forza en establecementos e 4 dos 21 roubos con forza en vivendas rexistrados", dijo Blanco, quien apostilló que "todo eso se consiguió "a pesar da dificultade que conleva a investigación destes delitos". Desde la Delegación del Gobierno en Galicia indicaron que, durante la referida reunión, Blanco y Pérez coincidieron en el mantenimiento de las líneas de colaboración entre los cuerpos de las Policías Nacional y Local "para garantir os niveis de seguridade acadados neste municipio".