El delegado del Gobierno en Galicia pone en valor los 237.641 euros investidos en la modernización de la plaza de abastos de Boiro

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor en Boiro el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los municipios gallegos, y se refirió en concreto a la actuación de modernización llevada a cabo en la plaza de abastos a través de esos fondos. Lo hizo al supervisar esas renovadas instalaciones junto al alcalde, José Ramón Romero, y que son fruto de las obras ejecutadas a través de una subvención del Ministerio de Industria y Turismo para la modernización del Centro Comercial Aberto de Boiro que ascendió a 237.641 euros.

El representante del Ejecutivo estatal en la comunidad autónoma gallega le agradeció al primer edil su "comprometido traballo co futuro de Boiro, dotando á súa veciñanza duns servizos públicos modernos e adaptados ás súas necesidades". Blanco agregó que los resultados de esa labor "nótanse no crecemento e a expansión dos recursos municipais á disposición da cidadanía, que fan a vida máis sinxela aos e ás boirenses”. Por su parte, Romero destacó la importancia de esta actuación para oel impulso del comercio local: “Para este Goberno o Mercado Municipal é estratéxico para fomentar o comercio local pois é un polo de atracción para veciñanza de toda a comarca que fai as súas compras na nosa praza de abastos e nos nosos comercios. Imos seguir traballando para melloralo e dotalo de mellores servizos”.