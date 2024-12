Denuncian demoras de dos años en las consultas de revisión en Traumatología y Medicina Interna en el Hospital do Barbanza

La puerta principal del Hospital do Barbanza fue escenario de la anunciada concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en la comarca para reclamar transparencia en las listas de espera de las consultas de revisión, como ya hizo en febrero con la entrega de un escrito respaldado por 3.200 firmas y en otro en octubre para solicitar una reunión con la Xerencia da Área Sanitaria con la finalidad de abordar esa situación, pero señala que no les respondieron. Asistieron más de medio centenar de personas, entre las que había incluso vecinos de Aguiño afectados por la falta de personal médico en su consultorio periférico, que insistieron en reclamar, al menos, la cobertura al 100% de las dos plazas de facultativos que les corresponden.



Marián Rodríguez, portavoz de la referida plataforma sanitaria, manifestó que el hecho de que el hecho de que no sea obligatorio que tengan que publicitarse las listas de espera de segunda y sucesivas consultas “fai que a xestión non sexa a axeitada” Agregó que el Sergas acaba de hacer públicas las listas de espera, como es habitual en junio y diciembre, “e cando teñen que maquillar as listas de espera das primeiras consultas o fan a costa das sucesivas”. De igual modo, afirmó que “non pode ser é que nalgunhas especialidades, como Traumatoloxía, a primeira consulta sexa en tempo que podemos asumir pero, se o médico me pide unha proba diagnóstica ou me pon un tratamento e que me quere ver en seis meses, tarde dous anos em verme nunhas revisión, porque iso fai que o sistema non funcione.



Rodríguez indicó q1ue, además de los pacientes de Traumatoloxía que esperan dos años, son 2.211 los que tienen que aguardar más de seis meses para una consulta de revisión, que en el caso de Medicina Interna es de 407 pacientes, aunque también indicó que hay algunos que tienen que aguardar un par de años. Agregó que también hay 522 de Oftalmoloxía, 509 pacientes de Xinecoloxía, 234 de Psicoloxía de Adultos y 59 de Endocrinoloxía que tienen que esperar más de medio año por una segunda consulta, además de que para una ecografía y un TAC hay 123 y 93 personas esperando más de seis meses por ellas, respectivamente.

La portavoz de la plataforma sanitaria hizo hincapié en la situación de Psicoloxía, al señalar que el hecho de que se retrase 6 meses desde que el especialista ve al paciente por primera vez “é a típica que a xente acaba indo Á Sanidade Privada. E iso provoca que a xente que non se pode permitir pagar un psicólogo particular non teña un axeitado tratamento. Así acábase coa equidade”. Cree que la Xerencia “debe ter tanto en conta as primeira como as segunda consultas, pois de que me sirve que me vexa un médico e encargue unha proba se despois tarda dous anos en ver esa proba”.