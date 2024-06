Destinan 460.000 euros para que se hagan actuaciones en el parque natural de Corrubedo en 2024 y 2025

A 460.000 euros asciende la inversión que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático destina este año y el próximo a actuaciones de mejora y puesta en valor del Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Así lo dio a conocer ayer la titular de dicho departamento autonómico, Ángeles Vázquez, en la jornada de convivencia, trabajo y difusión de conocimiento con personal de los parques naturales y nacional en Galicia, que se desarrolló en el referido espacio protegido de casi 1.000 hectáreas en Ribeira, y que coincidió con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Entre las acciones ya acometidas, la conselleira destacó las recientes obras en los aparcamientos de Olveira y de O Vilar.



Se trató de un evento organizado por la referida Consellería y al que asistieron unos 30 del centenar de agentes ambientales que trabajan en ese tipo de recintos de la comunidad gallega, para analizar los trabajos que se han realizado para “protexer, preservar e impulsar” la riqueza ambiental de los espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma. Vázquez Mejuto ensalzó la reintroducción de la especia vegetal “Iberdores litoralis” -conocida comúnmente como “embigueira das praias”-, una especie incluida en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas que, con la colaboración de la USC, volvió a estar presente en este espacio natural y, de hecho, ya vegeta de forma natural a través de semillas que crecieron en el propio hábitat y no a partir de las anteriormente reintroducidas.



La conselleira indicó que en los siete espacio protegidos hay más de 400 kilómetros de rutas que se pueden recorrer a pie o en bicicleta. De hecho, Ángeles Vázquez, junto a la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y otras autoridades que la acompañaban, recorrió una ruta circular de 2 kilómetros por pasarelas de madera de O Vilar, con explicaciones a cargo del personal del parque natural de Corrubedo, y que incluyó paradas en el mirador de la mina de wolframio, en la Fonte Pipín, el aparcamiento de O Vilar y la parcela de regeneración junto la Casa da Costa.



Más en detalle, tras destacar que el número de visitantes al parque natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán aumentó en un 13,5% el año pasado respecto al 2022, Vázquez puso en valor el trabajo realizado en este espacio protegido como ejemplo de proyectos que están obteniendo buenos resultados para conservar su riqueza ambiental. La conselleira, que dijo que esta debe ser la “xeneración da restauración” y destacó el trabajo y dedicación de los agentes, vigilantes y profesionales de su departamento en el “coidado do noso patrimonio natural”, ensalzó la eliminación de especies arbóreas, como los pinos, que estaban colonizando los sistemas dunares, que perdían intensidad, “e agora xa hai movementos de correntes de aire e estamos a recuperar a duna cun traballo cartográfico da duna gris, da que fixemos un xemelgo dixital, que é unha ferramenta tecnolóxica, que é moi útil e vai axudar a coñecer as evolucións do conxunto grazas aos levantamentos topográficos e os voos de drons -ya hicieron tres-, xa coñecemos a súa evolución, e confirmamos que as accións feitas van a favor da duna”, precisó Vázquez.