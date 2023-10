Detectado un caso de gripe aviar en una gaviota en Ribeira y otros cuatro en Porto do Son

La Consellería do Medio Rural acaba de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cinco ejemplares de aves silvestres afectados por influencia de gripe aviar, y que fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid. Se trata de ejemplares de gaviota patiamarilla, uno de los cuales se detectó en Ribeira y los otros cuatro en la vecina localidad de Porto do Son, algunos de los cuales fueron encontrados muertos y otros con sintomatología clínica. Desde la Xunta de Galicia indicaron que esos ejemplares fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre situado en Oleiros, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, y esas aves "foron mostrexadas para proceder á análise laboratorial, eliminándose posteriormente os cadáveres conforme á normativa vixente". Desde el Gobierno autonómico se detalló que "con estes dous novos, son oito en total os focos notificados na nosa comunidade no presente ano 2023, correspondendo sete a gaivotas e un a un exemplar de palleira parasita. Desde o pasado mes de maio non se detectara ningún caso en Galicia".

Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez Mejuto indicaron que la notificación de estos focos, al afectar exclusivamente a aves silvestres, no implica cambios en el status sanitario de Galicia en relación a la influencia aviar ni tampoco restricción alguna o medida adicional al comercio de aves vivas y productos derivados originarios de la comunidad autónoma. Añadió que, actualmente, la valoración de riesgo de aparición de influencia aviar continúa siendo favorable al no haber comenzado aún el periodo de bajas temperaturas, que son más favorables a la circulación de los virus influencia, así como todavía no se está en el período de mayor llegada de aves migratorias silvestres posibles portadoras del virus. "Isto levou o pasado mes de maio, por parte do MAPA, ao levantamento de diversas prohibicións e obrigas en determinados concellos, manténdose unicamente en Galicia certas medidas nos sete municipios da provincia de Pontevedra que pertencen á Zona de Especial Risco, como son Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo e Vilanova de Arousa", recordaron desde la consellería de Medio Ambiente.

Además, dada la importancia del sector avícola en Galicia, desde la Xunta indicaron que se debe continuar con las medidas de bioseguridad en ese tipo de explotaciones, de cualquier tipo, tanto comerciales como particulares, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de cualquier signo de enfermedad tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando la sospecha a los servicios veterinarios oficiales. "Lémbrase de novo que o virus circulante non ten capacidade significativa de infección nas persoas, aínda que por un principio de bioseguridade básica, recoméndase non manipular aves atopadas enfermas ou mortas e notificar o feito aos servizos veterinarios oficiais", subrayaron desde Medio Ambiente.