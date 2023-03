La Diputación encargó el proyecto para ampliar el vial de acceso al futuro polígono industrial por 900.000 euros

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, anunció ayer en su visita a la Asociación de Empresarios de Ribeira el inicio de los trámites para la redacción del proyecto de la ampliación y mejora de la DP-7310, que servirá de enlace de la AG-11 con el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas. Agregó que sólo están pendientes de la modificación puntual del PXOM por parte del Concello, que tiene que ver con la ampliación del parque empresarial, para comenzar con las expropiaciones y los trabajos de ampliación de esa carretera que permita el tránsito de tráfico pesado. “Trátase dunha actuación perfectamente asumible por parte da Deputación, cun orzamento duns 900.000 euros, que a pesar de ter que levar a cabo expropiacións, sairá adiante nun período de tempo bastante reducido” añadió.



El dirigente provincial destacó que en el actual mandato, la Diputación destinó 18 millones de euros a obras en Ribeira, lo que “demostra un gran compromiso por parte do ente provincial con este municipio”. Precisó que con la ejecución de la anunciada obra se va a mejorar una infraestructura que será la arteria principal del polígono industrial que contará con 260.000 metros cuadrados de superficie. El proyecto consistirá en ampliar la plataforma de la DP-7310 desde su punto inicial hasta el enlace con la AG-11 y en la construcción de dos rotondas en los kilómetros 0,945 y 1,296. Debido al aumento previsto de tráfico particular e industrial por el desarrollo del nuevo polígono será preciso acometer una ampliación de la plataforma hasta 8 metros, incluyendo dos carriles de 3,5 metros y 0,5 metros de arcén por ambas márgenes. Formoso indicó que dicha ampliación afectará a la totalidad de la carretera, dado que en su punto inicial conecta con la Autovía do Barbanza y en su final lo hace con la carretera AC-302, que conduce al polígono industrial de A Tomada, situado a una corta distancia.