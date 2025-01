Empresarios de Ribeira anuncia que este año arrancará sus actividades con más fuerza con la implicación municipal

La Asociación de Empresarios de Ribeira sigue expresando su satisfacción por el resultado de su nueva campaña de Navidad, en la que se repartieron 121.000 rifas, y su presidente, Francisco Martínez, ha dado un paso mas y ayer manifestó que este año van a seguir trabajando para apoyar al comercio, a la hostelería y la restauración local “e vamos a arrancar cun pouco de máis forza e esperemos que o Concello se siga implicando coa patronal. Temos que ir da man e non só vale dicilo e da teoría hai que pasar á acción”, precisó. Así lo declaró en el acto de entrega de los primeros premios de la referida campaña navideña en la que había en juego 5.000 euros en vales de compra repartidos en tres de 300 euros, seis de 250, diez de 100 y 32 de 50 euros, pero aún hay algunos agraciados que no aparecieron.



El alcalde en funciones, Vicente Mariño, declaró que “recojo el guante” que le lanzó Martínez Gude y se comprometió a que desde el equipo de gobierno “vamos a seguir apoyando vuestas campañas, que son un éxito para vosotros y para todos los vecinos de Ribeira y, más en concreto, para el comercio local”. También, a falta de que se den a conocer los resultados oficiales sobre la cifra de usuarios de la pista de patinaje sobre hielo, afirmó que, por las informaciones que le han ido llegando, esta actividad había sido un éxito, por lo que expresó que tenga continuidad en próximos años “y que desde el equipo de gobierno podamos apoyar esa iniciativa tan buena como otras que venís realizando en la patronal”, puntualizó Mariño.



Una de las premiadas, Blanca Sánchez, que recibió un vale de 50 euros por el gasto que realizó en consumiciones en el bar Antoxo, manifestó que “en Ribeira hai moito comercio e do bo”, y destacó “o trato que nos dan os comerciantes, que non cho dan noutros lados”. Ahondando en esa cuestion, dijo que ella trabaja en Vilagarcía y animó a la gente de dicha localidad del margen sur arousano “a mercar aquí, en Ribeira, onde o comercio é mellor”. También desveló que el dinero del premio lo va a gastar en “tomar unhas cervexas co meu pai, convidar a miña nai a un chocolate e igual invito ás nenas a cear, e entón xa poño eu do meu peto, pero non pasa nada”.

Martínez Gude, que insistió en destacar lo bien que les había salido la campaña navideña "coa implicación da ciodadanía de Ribeira e de fora", aprovechó las manifestaciones de esta agraciada con uno de los premios sorteados para indicar que "posturas como ésta deben axudar ao Concello a implicarse con máis cartos para o ano que ven", auqneu también le agradeció la aportación de 5.000 euros realizada para esta iniciativa para fomentar las compras y consumiciones en los negocios de la capitla barbanzana. Mientras tanto, subrayó que desde la patronal seguirán apoyando al comercio, hostelería y restauración local y animó a la gente a que siga creyendo en esos establecimientos.

El presidente de la AER declaró que van a seguir apostando por Ribeira para que tenga actividad completamente distinta a otros municipios "para que a xente veña a gusto e satisfeita e disfrute das actividades que non hai noutras localidades". Además de indicar que casi se habían agotado las rifas de la campaña, indicó que también fueon un éxito los tickets de media hora gratuita para los parkings del Centenario de O Rueiro que se pusieron a disposición de la clientela de los negocios asociados "para que a xente non poña a excusa de que non sitio para aparcar en Ribeira.Asumimos ese gasto que repercute no comercio, na hostalería e na restauración", concluyó Francisco Martínez.