Las escuelas deportivas de verano en Ribeira abren hoy su plazo de inscripción con la novedad de actividades náuticas

Las escuelas deportivas para este verano en Ribeira, programadas para ocupar el tiempo de ocio durante las vacaciones estivales, concretamente entre el 1 de julio y el 30 de agoto-, abren desde ñas nueve de esta mañana y hasta la una y media de la tarde de este viernes, 14 de junio, el plazo de inscripción a través del registro general municipal, así como de manera presencial en la Oficina de Atención Cidadá o por vía telemática usando el certificado digital. Esta vez se ofertan las modalidades de baloncesto, iniciación al ciclismo, pádel, patinaje, psicomotrocidad, tenis, voley playa, ajedrez y la actividad denominada “nada e corre” -es indispensable saber nadar-, para las que hay un total de 320 plazas dirigidas personas nacidas entre los años 2017 y 2008. El precio de cada curso de las escuelas deportivas estivales tiene un precio de 16,80 euros del 1 de julio al 30 de agosto.

La novedad de este año es que, para personas nacidas entre los años 2019 y 2017, se promueve el deporte náutico, por lo que se incluyen iniciación a la vela, que ya se ofertó el verano pasado y que tiene un coste de 25 euros, y a las que se añaden surf, windsurf, pádel surf y kayak, con un precio de 50 euros por curso, y para todas ellas se advierte que es condición imprescindible que se sepa nadar. En el caso de la matrícula de varios hermanos en las escuelas deportivas de verano se aplicará una binificación del 50% en el caso del segundo, siendo gratuitos para los restantes, quedando excluidos de estas bonificaciones los cursos de surf, windsurf, pádel surf, kayak y de iniciación a la vela. También se indica que no habrá clases los días 24 y 25 de julio ni el 15 de agosto, por ser jornadas festivas.

Según se informó en la presentación de las escuelas deportivas estivales, que contó con la participación del concejal de Deportes, Xabier Vidal, y de los técnicos municipales de docho departamento, Javier Sampedro y Francisco Romay, el lunes de la prxima semana, día 17 de junio, se publicarán en la página web municipal las listas provisionales de las personas que solicitaron plaza -para la comrobación y corrección de errores en caso de existir- y en el caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, primeramente tendr´n preferencia los empadronados en la capital barbanzana y, de persistir la situación, el día 20 de junio al mediodía se realizará un sorteo público en el salón noble del consistorio en aquellas actividades en la que sea necesario, tal y como dio a conocer Javier Sampedro.

“O 24 de xuño publicaremos as listaxes definitivas, e antes do comezo das clases teremos unha semana para que se poida efectuar o pago, que se realizará de xeito telemático, a través da pasarela electrónica do Concello”, puntualizó Francisco Romay. Igualmente, se advirtió a las personas que se inscriban en alguna actividad y obtengan plaza pero no hagan uso efectivo de la misma, tienen la obligación de comunicar su baja o renuncia antes del comienzo de las actividades, para que de ese modo se pueda dar la posibilidad de que otra persona pueda acceder a la misma, y se precisa que, en caso contrario, se procederá igualmente a cobrarle la tasa correspondiente a través de la recaudación ejecutiva. Además, una vez rematados todos los plazos, si quedasen plazas libres "poderase seguir anotando xente ata que se esgoten as mesmas", y que las mismas se deberán realizar de manera presencial en la oficina municipal de Deportes entre el 1 y 12 de julio y las plazas se otorgarán por estricto orden de llegada.