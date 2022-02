Un estreno de serie con toneladas de expectación

El nivel de expectación que está generando en la población ribeirense la premier de la serie “Operación Marea Negra”, con Álex González en su principal papel protagonista, es equiparable al gran peso del narcosubmarino utilizado en el rodaje de la serie. Aunque se esperaba que llegase en la tarde del miércoles, para lo que se había reservado el espacio, no fue hasta pasadas las cinco de la tarde de ayer llegó desde O Milladoiro a la capital barbanzana a bordo de un trailer para seguidamente ser descargado por una inmensa grúa y ser exhibido con motivo del estreno de la proyección del primero de los cuatro capítulos que conforman esta producción audiovisual.





La productora indicó que sólo se trata de la estructura metálica superior de ese semisurmergible, de una longitud de 22,5 metros, y que está compuesta por una tonelada de hierro -había quien apuntaba que eran algunas más- y fibra de cristal, pues el resto que se podrá ver en la serie forma parte de los platós de grabación. Antes de esta exposición, ese narcosubmarino ya se pudo ver en la capital barbanzana, concretamente en los rodajes que tuvieron lugar en los pasados meses de julio y agosto en los muelles de Aguiño y Palmeira.





Si el narcosubmarino ya llamó la atención a su paso por la Autovía do Barbanza y mucho más desde su entrada por las avenidas de A Paz, A Coruña, As Carolinas y Malecón, mucho más cuando se detuvo en la explanada posterior al auditorio municipal, donde está previsto que a partir de las nueve de la noche tenga lugar la presentación y su posterior emisión en una pantalla de 3,60 metros de altura, que no entra en el escenario. Ello provocó que operarios de la productora se afanasen en la jornada de ayer en instalarla, para lo que también tuvieron que retirar un par de filas de asientos del patio de butacas, pues obstaculizaban la proyección. Cerca del semisumergible está previsto que se instale el photocall, por el que está previsto que a partir de las ocho de esta tarde pasen los actores que asistirán al evento.





La expectación por presenciar el estreno del primer capítulo de “Operación Marea Negra” provocó que el Concello de Ribeira solicitase a la productora una proyección paralela en la Casa do Mar de Santa Uxía -en la tarde de ayer empezó su acondicionamiento-, para permitir que un centenar de vecinos de la localidad pudieran asistir al acto. Para acceder a una de esas plazas se abrió un formulario en la página web municipal para que la gente se anotase y reservase su butaca, y fue tan numerosa la demanda que se colapsó esa plataforma, y pese a las dificultades de acceso, en dos horas y media dio por cerrado ese proceso pues ya se habían agotado todas las plazas disponibles.