Exigen medidas de seguridad en el vial de Ribeira a Martín, que multiplicó en los últimos años su tráfico de vehículos

La nueva configuración del tráfico rodado que se ha diseñado desde hace unos años en Ribeira, principalmente en su casco urbano, con cambios de direcciones de algunas calles y prohibiciones de paso en otras, ha provocado que algunos viales que estaban configurados para dar cabida a una baja circulación de vehículos hayan visto multiplicado de forma significativa el volumen de tráfico, e incluso han ampliado la tipología de los mismos que transitan por ellas, incluyendo camiones pesados y autobuses. Este es el caso de la carretera de titularidad provincial DP-7308 que, partiendo desde el muelle comercial y la Avenida do Malecón, llega al lugar de Martín tras atravesar la denominada Avenida Romero Ortiz. De hecho, los residentes apuntan que desde hace 8 años aumentó de forma significativa la construcción y la población en la zona, y que ello también se ha traducido en un incremento del tráfico.



Domingo Martínez, uno de los vecinos del lugar de Martín y que se ha convertido en portavoz de los residentes en esa zona ribeirense, afirma el problema más preocupante al que se enfrentan día a día es el de las altas velocidades a las que circulan los vehículos por un vial cuyas características son muy limitadas, y que ponen en riesgo a los demás usuarios de la vía, pero también de una manera especial a los que viven en las casas situadas a ambas márgenes de esa carretera. Indica que desde las diferentes administraciones tienen descuidada los alrededor de 1.300 metros lineales de dicho vial, y recuerda que lo único que se hizo fue hace unos años cuando se acondicionó una parcela con una pequeña zona ajardinada y varias plazas de estacionamiento en una carretera que atraviesa zonas pobladas y eran y siguen siendo contados los sitios donde aparcar los coches. Añadió que en ese tramo se mejoró la seguridad vial con la construcción de una acera en uno de sus márgenes. Pero, añade que nada más se hizo al respecto, “e leva anos abandonada”, precisó Martínez, quien espera que sean escuchadas las demandas vecinales, que reconoció que él mismo ya le trasladó a los grupos municipales de varias corporaciones.



Comunicaciones

Los vecinos detallaron que la carretera provincial DP-7308 está siendo muy utilizada por los conductores para dirigirse desde el casco urbano hacia otros lugares del municipio como Castiñeiras y Aguiño, así como Carreira y también hacia A Fieiteira. En este sentido y respecto al vial que comunica por Martín con el complejo polideportivo municipal ribeirense advierte que tiene los árboles muy encima de la calzada y que es muy frecuente la caída de ramas, por lo que reclama que se tomen medidas a ese respecto en aras de una mayor seguridad vial en ese entorno.



Igualmente, los vecinos de esa de esa carretera advierten del deterioro que está sufriendo el tramo inicial de la misma, y que coincide con la ya citada Avenida Romero Ortiz, donde se ejecutó una obra de humanización, pero que desde un primer momento se comprobó su fragilidad para soportar tráfico pesado. De hecho, recordó que al poco de haberse entregado dicha obra empezaron a romper esas piedras y que incluso se abrieron grietas en el pavimento, que exigió su corrección. Pero, señaló que transcurrido un tiempo tras ser sustituidas las piezas rotas por otras nuevas, volvieron a romper y algunos residentes afirman que al transitar por ellas ”parece que estase pasando polo escenario dunha guerra con todo roto e levantado”, dijo Martínez. Por ello, le pide al actual gobierno local que se preocupe de ello, que acuda a mirarlo y darle una adecuada solución.



Sugerencias

Entre las sugerencias que plantean los vecinos para acabar con el grave problema de la elevada velocidad a la que circulan los vehículos figura la colocación de bandas rugosas como las que se instalaron en el entorno del complejo polideportivo de A Fieiteira y que obligan a levantar el pie del acelerador para no dañar el vehículo. Del mismo modo, señalaron que los gobernantes deberían analizar con los técnicos municipales la adopción de otras medidas de calmado del tráfico.



Además, debido al importante volumen de tráfico que registra ese vial y la estrechez del mismo en buena parte de sus tramos, consideran que, ante la imposibilidad de ensanchar salvo que se derriben viviendas, es el momento de que se valore en profundidad la implantación de la dirección única, “e que collan un mapa e vexan todas as posibilidades que existen para desviar aos que van no outro sentido”, dijo Domingo Martínez, quien subrayó que “teñen que miralo pola seguridade de todos”. También plantean que se suavicen las curvas, aunque también consideran que no tendría un efecto importante.

Los residentes advierten de la alta velocidad en el vial DP-7308 que es estrecho y no preparado para tanto tráfico y, mucho menos, pesado



Martinez, al igual que otros vecinos de Martín, denunció la “inconsciencia” de conductores que van mirando el teléfono móvil mientras van a los mandos de sus vehículos y precisó que si ya supone un riesgo en cualquier carretera, mucho más en una en la que la calzada es estrecha y no pasan dos a la vez. Y dio cuenta del peligro que corren los residentes cuando salen de sus casas y los vehículos pasan pegados a las puertas de las mismas, lo que supone un grave riesgo de atropello. De igual modo, los vecinos indicaron que también se están planteando hacer una recogida de firmas para presentar esas reclamaciones de manera formal en el Ayuntamiento y que, en caso de que no tenga competencias, se eleve la petición a la Diputación Provincial de A Coruña.



Los vecinos de la zona de Romero Ortiz recordaron que hace aproximadamente unos cuatro años la Corporación municipal ribeirense aprobó en un pleno la presentación de una solicitud de la desafectación de una serie de viales dependientes de otras administraciones para contar con pleno margen de maniobra para llevar a cabo diversas actuaciones en ellos, y que entre los mismos figuraban los 1.141 metros lineales de ese tramo de la DP-7308, pero de lo que no se ha vuelto a trascender nada al respecto, por lo que indican que las autoridades locales deberían insistir sobre esa cuestión para que sea la administración local la que tenga total capacidad de decisión sobre esa vía.

Los vecinos advierten del exceso de velocidad pese a la limitación a 30 kilómetros por hora I Chechu Río