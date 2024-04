La falta de seis médicos en el turno de mañana del centro de salud de Ribeira provoca el caos y malestar

El centro de salud de Ribeira vivió ayer una situación de caos y de gran malestar, especialmente por la mañana, en el que sólo estuvieron pasando consulta 4 médicos de los 10 de la plantilla -hay uno más, pero tiene la condición de deslizante, por lo que unos días atiende a sus pacientes en el turno matinal o vespertino- debido a que a siguen sin cubrirse las vacantes tras la marcha de dos facultativos como consecuencia de un concurso de traslados y se mantienen dos bajas prolongadas, a lo que se ha sumado que faltaron dos profesionales por motivos justificados. La situación por la tarde también registra problemas, pues en las tres plazas fijas hay una baja, y ayer sólo pasaron consulta tres médicos, incluyendo al de turno deslizante. No es la primera vez que se produce esto y no es la más grave, pues el pasado verano hubo un día con sólo dos médicos pasando consulta, pero los trabajadores del ambulatorio y el Gobierno local decidieron decir “basta xa” y expresaron su indignación.



La trabajadora social, Isabel Fernández, recordó que esta situación vivida ayer se repite desde hace muchos años, precisando que sus compañeros están atendiendo pacientes de otros cupos, como son los 1.319 y 1.387 que siguen sin tener asignado un médico tras la marcha de los titulares de la plaza en un concurso de traslados, y que a eso hay que añadir los alrededor de 1.500 que tiene cada uno de los dos facultativos de baja de larga duración, a los que se sumaron los de quienes faltaron de manera justificada. Como axente social, véxome na obriga de denunciar a situación que están padecendo os usuarios deste centro de saúde pola falta de atención que teñen”, dijo, para seguidamente afirmar que “o paciente crónico non está ben atendido porque o seu médico non está e quen cubre o seu cupo non o pode atender coa calidade necesaria, que é o que buscamos, para que cando o paciente se vaia para a súa casa non o faga tras unha mala atención”. Fernández Lema agregó que esa situación va a repercutir en el empeoramiento del enfermo, en el agravamiento de sus patologías, y que acabe yendo a las Urgencias del Hospital do Barbanza o del Clínico.

“A Atención Primaria é un piar importantísimo e non se pode romper”, precisó la trabajadora social, que manifestó que es necesario luchar por una asistencia de calidad, “pois non podemos estar unha mañá con catro médicos e os pacientes mal atendidos. Un médico non pode atender ben a 50 ou 60 pacientes, e así non se poden resolver os problemas de saúde que teñen”. Por ello, dijo que no vale quejarse en las puertas de las consultas o en las colas de las citas previas, y animó a los pacientes a presentar reclamaciones cuando se vean en esas situaciones, pues esa es la única forma de conseguir que la situación mejore, “pois do contrario non se fai nada”, subrayó. Y refirió que el ambulatorio ribeirense es un centro docente en el que cuentan con médicos residentes "que se tiveran unha situación digna de traballo poderíanse quedar aquí, pero co que están vivindo e sufrindo non lles da para continuar, e se van porque non poden facer un traballo de calidade". En ese sentido, declaró que "temos que loitar para que esto mellore e poidamos ter pronto médicos que se queiran quedar aquí. Os meus compañeiros están facendo un traballo de machada e non se pode traballar nestas condicións para a poboación".

Lamento por médicos desaprovechados

También habló sobre esa situación el edil de Sanidade, Juan Luis Furones, que declaró que lo ocurrido ayer “é unha continuación do desdén da Consellería de Sanidade coa poboación de Ribeira, porque debería ter unha plantilla apropiada, pero redúcese a metade, o que supón que haxa 6.000 pacientes sen médico e quedan sen ser atendidos”. Este concejal del PBBI lamentó que se desaproveche a los médicos en cuya formación se invierte y que acaban emigrando a otros sitios en los que las condiciones de trabajo son mejores: "Se as condicións laborais non son favorables, a xente toma o mellor rumbo para a súa formación e desenvolver a súa actividade profesional, e os pacientes quedan sen atender ao non cubrirse as ausencias".

Furones dijo que los cuatro médicos que estaban en la mañana de ayer para las consultas "fan o que poden, pois as súas axendas de 30 pacientes do seu cupo, se uman os dos facultativos que faltan por diferentes motivos, pero tamén teñen que atender as urxencias e saídas, así como aos que se presentan sen cita e que son cousas urxentes, entre otros casos, e así non hai xeito de atender a estos pacientes cunha mínima calidade. Eso provoca un deterioro da Atención Primaria, que logo repercite na especializada no Hospital do Barbanza, no Clínico de Santiago, porque aos pacientes hai que atendelos, xa que é o seu dereito. Pero, eso non está sucedendo nestes momentos, e teñen que desprazarse a outros centros de saúde da comarca para ser atendidos", precisó el edil.

De igual modo, indicó que "a capacidade humana dos médicos para atender pacientes ten un límite. Se tivera 15 minutos para atender a cada un deles, se llepode dar unha asistencia de calidade, preguntándolle cimo se encontr, de facer una historia clínica e dunha exploración, pero se do tempo que dispoñes son 30 segundos non che da tempo máis que para darlle os bos días e recetarlle unha menciña". Coincidió con la trabajadora del centro de salud ribeirense en que "a Atención Primaria é un piar básico da Sanidade que, por dereito e por lei, é gratuita e tense que cubrir a pesar dos custes que supoña, e que a consellería non está disposta a ssumir".

"A situación non é normal"

Por su parte, el alcalde, Luis Pérez, expresó primeramente el apoyo del Ejecutivo local a los trabajadores del centro de salud de Ribeira y al personal sanitario y al que no lo es también de todos los consultorios periféricos de Aguiño, Palmeira y Corrubedo, así como a los profesionales del Hospital do Barbanza "que indirectamente se están vendo repercutidos por unha situación que non é normal, e na que non se pode mirar cara outro lado", precisó. El primer edil ribeirense insistió en que los cuatro únicos médicos que estaban pasando ayer consulta teñen que asumir 1.500 cartillas a maiores dos que xa ten do seu propio cupo, co que a asistencia que se pode prestar non é a correcta, nin a que merecen os pacientes do noso municipio".

Por ello, al igual que hizo Isabel Fernández, Pérez Barral indicó que ante ese tipo de situaciones "hai que tomar cartas no asunto", detallando que "o propio paciente ten que poñer reclamacións para que a Consellería de Sanidade reverta esta situación que non é normal e cunha falta de atemción por parte dos pacietes, da que non teñen culpa algunha os profesionais deste centro de saúde". De todas formas, el Ayuntamiento de Ribeira se pone de abanderado en esta causa "porque como Goberno municipal temos que defender a saúde da nosa poboación, en primeiro lugar, pero tamén defender a calidade da prestación que teñen que facer estes médicos. Y le pide a Sanidade que atienda las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, que padecen precariedad laboral, saturación en la carga de trabajo “que non pode ser asumida e sostida no tempo” y que, de hacerlo, eso redundará en la mejora de la calidad asistencial que se le presta a los ciudadanos.

El mandatario local ribeirense recordó que desde julio del año pasado le está solicitando de manera reiterada al departamento autonómico sanitario que se reúna con el Ejecutivo local que preside para tratar de solucionar las carencias que tiene el ambulatorio de la capital barbanzana, comenzando por la necesidad de cubrir todo o personal de baja y de vacaciones para darle una calidad asistencial a la población ribeirense; y siguiendo por la mejora del propio centro sanitario. "De nada serve investir en cemento se despois non se dota de profesionais sanitarios suficientes, pero este centro de sañude ten que ser reformado, ampliado ou construir un novo", dijo Barral, quien le solicita a Sanidade que “deixe de bloquear as negociacións” y que se siente a hablar con ellos para solucionar los problemas que tiene el centro de salud de Santa Uxía y acabar con la precariedad laboral a la que se ven sometidos los profesionales que trabajan en él, y que redunda en un peor atención a los ciudadanos. Luis Pérez concretó que "teñen a nosa man tendida para colaborar no que se precise para que a poboación de Ribeira teña acceso a unha atención médica digna, de calidade e 100% pública, evitando que teñan que saturarse outros servizos, como as Urxencias hospitalarias", concluyó el alcalde.