La Festa da Navalla de Aguiño regresará el 30 de julio después de ocho años sin celebrarse

La Festa da Navalla de Aguiño regresará el 30 de julio al puerto de la parroquia después de ocho años sin celebrarse. Y lo hará con su séptima edición, que fue presentada esta mañana en la casa consistorial con las intervenciones de la edila de Cultura en funciones, Mariola Sampedro; tres de los integrantes de la comisión de fiestas de esa ribeirense, Raúl Santos, Álex Millet y Laura Guisamonde, además de Julio Abraldes, histórico presidente de ese colectivo y actualmente un activo colaborador en la recuperación de ducho evento gastronómico. Fue Raúl Santos quien indicó que se recuperó este certamen al entender que es útil para promocionar el producto y también para contribuir a dinamizar la economía local, y precisó que su celebración es fruto de la colaboración municipal, de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño y de la agrupación de mariscadores aguiñense, junto a la implicación económica de muchas empresas.

Santos detalló que está previsto que se sirvan un millar de raciones que serán cocinadas a la plancha, pero también habrá la posibilidad de degustarlas en empanadas y en una paella de 200 raciones, aunque no se descarta que en función de la demanda se pueda elaborar alguna más. De igual modo, se podrán adquirir vinos Albariño y Ribeiro y otras bebidas. Abraldes, que era presidente de la comisión de fiestas cuando esta fiesta se celebró por primera vez, incidió en que estaba muy interesado en que se pudiera recuperar esa fiesta gastronómica y significó que el Ayuntamiento contribuyó a que fuera posible “dende o minuto un”, y avanzó que los precios serán “superpopulares”.

Festas do Carme

Por su parte, Millet desgranó la programación de las Festas do Carme que, tal y como ya desveló este periódico, tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de julio con numerosas actividades y cuyo pregón lo leerá la actriz ribeirense Susana Sampedro. Las verbenas estarán amenizadas por Planet Discomóvil con DJ Tito Maverick y DJ Mateo Abelleira, y las orquestas New York, Cinema y Marbella, para cerrar en la medianoche del domingo al lunes con el habitual espectáculo de fuegos artificiales. Habrá también una pequeña procesión marítima el propio Día del Carme, aunque desde la organización indicaron que están trabajando para que en 2024 se pueda recuperar esta procesión tal y como se venía celebrando antes de la irrupción de la pandemia, con numerosos barcos acompañando la imagen de la Virgen del Carmen surcando las aguas de la boca de la entrada de la Ría de Arousa.

Mariola Sampedro expresó sentirse “orgullosa” de estar rodeada de gente de Aguiño e hizo hincapié en la importancia de que se produzca el relevo generacional en las comisiones de fiestas. En este sentido, puso en valor el papel de la comisión de Aguiño que, además de organizar las Festas do Carme y recuperar la Festa da Navalla, se encargó de impulsar otros certámenes como la Festa os Maios o la Festa da Xuventude. “Son un exemplo a seguir do que é facer parroquia”, dijo la concejala de Cultura, que aprovechó para felicitar a los integrantes de la comisión de festejos por el trabajo que realizan a lo largo del año y no sólo los tres meses previos a la celebración de la fiesta.