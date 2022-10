La Fiscalía retira la acusación contra el exjefe de la Policía Local de Boiro por entender que no cometió delitos

La Fiscalía del Área de Santiago de Compostela, en su sede de Ribeira, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción Nº1 de Ribeira en el que se ratifica y reproduce los informes ya presentados en verano de 2021 en los que solicitaba el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el exjefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás, y que renuncia la formular escrito de acusación contra él al considerar que no cometió ilícito penal alguno. Así, al no personarse el Ministerio Público en el proceso, la acusación pierde fuerza, pues ahora tan sólo se mantiene la acusación particular, que ejerce la Administración local y que le atribuye un delito de prevaricación continuada, por considerar que dejó sin tramitar en 23 años una docena de denuncias por afectar a familiares y amigos, y por lo que solicitará en el juicio oral -se acaba de decretar su apertura-, una condena de 15 años de inhabilitación para el desempeño de empleo público.