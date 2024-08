Fran Sieira Compañía de Danza presentará el 30 de agosto en el auditorio de Ribeira su nuevo espectáculo “Ceibe”

Fran Sieira Compañía de Danza presentará a las diez de la noche del próximo viernes, 30 de agosto, en el auditorio municipal de Ribeira, su nuevo espectáculo “Ceibe”, con entrada gratuita desde media hora antes de su inicio de la función, en el que su director formará parte del elenco de bailadores, junto a Aida Tarrío, María Montero, André Adrio, Artur Puga, Patricia Sánchez, Martín Mondragón, Adela Otero, Cristina Canosa y Adrao Casal. El propio Sieira explicó que se trata de una pieza de 60 minutos de duración en la que, siguiendo la tónica habitual de abordar temáticas sociales, en esta ocasión toca la cuestión del género, sobre la que realizó un proceso de investigación durante una residencia de 15 días en enero pasado en Ribeira, del que los ribeirenses pudieron presenciar un ensayo “no que se identificaron os movementos de xénero que tradicionalmente estaban estereotipados, e con eles traballamos para desligalos e facelos máis amables para o corpo. Diso fala Ceibe”, indicó Sieira.



El director de la compañía de danza contemporánea sobre base de baile de música tradicional precisó que, además de esa crítica social, el espectáculo es un homenaje a las foliadas de la actualidad, en las que los roles de género están mucho más diluidos y en las que la gente encuentra un refugio en el que expresarse con libertad. “Gústame moito que a xente saia do espectáculo pensando e debatendo de temas sociais, neste caso sobre o xénero, que coido que é moi importante e interesante para a sociedade de hoxe en día”, matizó Sieira, quien dijo que el baile es una parte más del espectáculo, en el que la dramaturgia tiene peso, como la iluminación “que leva ao público por onde queremos”, y destacó que la voz será en directo.

Por su parte, la concejala de Cultura, Antía Alberte, se refirió a esta actuación como "a guinda do pastel” de la programación estival “Lecer na Ribeira”, y animó a los vecinos a asistir a esta puesta en escena de "primeira orde", precisando que las entradas para presenciar esta función serán gratuitas y se podrán retirar desde media hora antes en la taquilla de la nueva instalación cultural municipal en la que tendrá lugar. . Además, aprovechó su intervención para poner en valor el hecho de que se trate de un artista de Ribeira “que. as veces. por ser da casa ten menos valía, pero a realidade é que en Ribeira temos auténticos artistas, persoas talentosas” afirmó. También hio mención especial a Aida Tarrio, componente de As Tanxugueiras, que tal y como ya se indicó anteriormente, está participando como bailadora de la compañía de Fran Sieira en este espectáculo.