El futuro polígono industrial de Ribeira da un nuevo paso al recibir el informe favorable de impacto ambiental

El polígono industrial que se pretende construir en una superficie de 258.926 metros cuadrados en la zona de Fontenla-PedrasVermellas sigue dando pasos de cara a su ejecución. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Xunta de Galicia acaba de notificar al Ayuntamiento ribeirense la resolución favorable del informe de impacto ambiental simplificada del proyecto de urbanización de ese futuro parque empresarial entre los ya existentes en A Tomada y Xarás, junto la Autovía do Barbanza. Ese informe llega 5 meses después de su solicitud el pasado 19 de mayo, un periodo en el que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental formuló consultas a 8 organismos: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Instituto de Estudos do Territorio, Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, Augas de Galicia, Deputación Provincial da Coruña y Sociedade Galega de Historia Natural.





El informe propugna que durante el desarrollo del proyecto se apliquen las medias protectoras, correctoras y de vigilancia ambiental propuestas por el promotor en la documentación, teniendo en cuenta una serie de condiciones sobre la protección de la atmósfera y de las aguas y lechos fluviales, la gestión de residuos, la protección de la fauna y vegetación, la protección del patrimonio cultural y ante accidentes graves o catástrofes, la integración paisajística y la implementación de un programa de vigilancia y seguimiento ambiental. Esa resolución, que se publicará en Diario Oficial de Galicia) se remitió a la empresa redactora del proyecto de urbanización, Monsa Urbanismo SL, para que incorpore al mismo las observaciones del informe. , A continuación, el proyecto de urbanización deberá recibir su aprobación inicial por parte del pleno municipal para ser sometido a información pública, fase en la que el Ayuntamiento deberá solicitar los informes y autorizaciones sectoriales preceptivas. La aprobación definitiva deberá recaer en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión del trámite de información pública y transcurrido ese prazo sin resolución expresa, el proyecto de urbanización se entenderá aprobado por silencio administrativo, siempre que se obtengan los referidos informes y autorizaciones sectoriales preceptivos o se acredite, de ser el caso, que transcurrió el plazo legal para su expedición.