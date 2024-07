Gana el bus" London Tour"· de Os Corsarios do Barbansa, seguida del "Homigoneitor" de As Navallas de Palmeira en el Jran Prix de Carrilanas de Ribeira

La peña Os Corsarios do Barbansa ganó el XXXIII Jran Prix de Carrilanas de la LXXVI Festa da Dorna con su bólido-bus “Corsarios London Tour”, seguido de la “Hormigoneitor” de As Navallas de Palmeira, el coche "Batmóvil Pinto” de Os Pintos Joden Quintos, la recreación de Arría o Jallo de la megafactoría de Altri echando humo naranja con los versos "Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos" de Rosalía de Castro, “el Fiummmm” -recreación del Mitsubishi Eclipse de Fast & Furious- con el que se presentó Si Sarjo Me Lirio y el “Imperio dorneiro” de Rapante’s. Bob Esponja de los “Backstreet Bois”.

Entre las 40 carrilanas inscritas tampoco defraudaron el bólido “Muxo 80" de Muxo Beti, que descendió por la cuesta de A Mámoa a gran velocidad como la mejor forma de conmemorar su 25 aniversario -los speakers que animaron la prueba con sus comentarios también se refirieron a los 30 años que cumple la peña As Pirañas Van de Cañas, que se presentó con el coche okup "Monte Pinar"- , el "Renault R25" con el que el asturiano Fernando Alonso ganó su primer Mundial de Fórmula 1 con el que Pélame a Jamba cautivó a los miles de espectadores apostados a ambas márgenes de la carretera, el coche de choque de Cosasón de Casón o el tradicional tractor de Boi de putas.