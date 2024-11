El Gobierno de Boiro indica que empezará la reparación del centro social de Cabo de Cruz "polo tellado"

El pleno de la corporación municipal de Boiro aprobó por unanimidad en su tramo final la moción presentada por la Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras "A Gamela" para que se arregle y se reabra el centro social de Cabo de Cruz. Antón Vidal, representante de dicha entidad transmitió el "malestar e incluso o cabreo" de bastante gente del pueblo crucense, que ha sido testigo de la supresión de algunos servicios, como fueron la delegación del Instituto Social de la Marina (ISM) o la Casa do Mar "que debería estar nun porto e acabou nunha praia" o el Museo do Mar que empezó a funcionar hace años en el lugar crucense se trasladó para otra localidad.

A ello, Vidal Sánchez añadió el "nulo desenvolvemento urbanístico, pois non se ten feito rúa ou espazo algún para poder facer vivendas, o que obrigou a moitos mozos a deixar o seu pobo", precisó. Pero, también dijo que una de as "discriminacións máis fastidiadas" para bastante gente fue que les metieron allí la EDAR sin que nadie lo pidiera "e o que conseguiron foi estragar un punto do territorio... e deixando un cacho do seu nome polo cha, polo lixo".

Antón Vidal, que hace algunos mandatos formó parte de la corporación municipal formando parte del grupo del BNG, recordó que en el centro social tenían a una persona que estaba allí para abrir todos los días "pero da noite para a mañá foi retirada dalí, poara mandala para outro lado -fue trasladada a la casa de cultura de A Cachada-, e pechouse, polo que nos din, por pouco uso". Agregó que, en ese sentido, habría que preguntarse por cuántas actividades promovió el Ayuntamiento en esas instalaciones. Y añadió que difícilmente se pueden usar algunos espacios que están sin rematar, como es el caso de la zona de la biblioteca en la que sólo están los ladrillos y la placa de cemento, o hacer uso de un salón de actos teniendo que sentarse en unas sillas de plástico.



Derecho al acceso a la Cultura

Respecto a esto último, el representante de A Gamela dijo que puede hacerse en algún momento puntual, pero que no se debe sufrir esa situación escuchando una conferencia. Y agregó que tampoco son suficientes, pues los escolares de Valiño que hicieron allí algún acto tuvieron que llevar algunas sillas de su colegio. Le reprochó al alcalde, José Ramón Romero que, mientras un Ejecutivo estatal liderado por el PSOE promueve el acceso a la Cultura, en Boiro "hai outro goberno do mesmo signo político que non está por esa labor, e prívalle do dereito á Cultura aos veciños de Cabo de Cruz". Antón Vidal recordó que con anterioridad ya se aprobó otra moción similar a la que presentó A Gamela que fue aprobada por 8 concejales del PP, 5 del BNG y 3 del PSOE, pero quie todo sigue sin hacerse. Y dijo que no pretenden que se hagan las obras y dotaciones de mobiliartio en un año, pero si pidió que se haga una programación real, técnica y seria "para acometer e completar dunha vez o centro social de Cabo de Cruz".

Antón Vidal recordó que antes de las elecciones se celebró un acto en el que les presentaron a los diferentes partidos políticos que concurrían a los comicios municipales con una relación de las necesidades que tenía el centro social crucense y todos los candidatos que acudieron yu que hoy forman parte de la corporación municipal "aceptaron, ben implicita ou tácitamente, pero nos atopamos con que en lugar de cumprir con algunha desas necesidades, o que se hfai é pecharlo. Non deberíamos ter que chegar a este punto na asociación A Gamela para defender un servizo público que o noso pobo xa tiña, deixando a 2.258 veciños da parroquia do Castro sen acceso á Cultura".

Deficiente construcción

El portavoz de Boiro Novo, Xurxo Triñanes, manifestó que entendía "o cabreo dos veciños de Cabo de Cruz", y agregó que no quería acalorar el debate ya que se trata de una cosa que los vecinos quieren que se arregle a la mayor rapidez posible, y dijo que sólo le pide al PSOE que cumpla con lo que prometió en su programa electoral, "pois desde a súa deficiente construción, en vez de subsanarse, co tempo foi a peor e se deixou deteriorar ata o punto de que non se poden empregar, que é o que creo que pasa aquí: falta de interese en facer as cousas". Y expresó su deseo de que ahora llegue el dinero y una parte se destine a "unha necesidade tan xusta como a que piden os crucenses. A ver se antes de acabar o mandato o teñen resolto".

La portavoz del BNG, Raquel Suárez, inició su intervención diciendo que esta situación supone estar ante un "novo incuprimento deste Goberno", precisando que, por un lado, "non cumpren co que se aproba nos plenos e tampouco co que se promete en campaña electoral. Señaló que el equipo de gobierno no cumplió con los arreglos, mejoras ni con la dotación de contenidos, "senón que empezou a desmantelarse cando sacaron dalí á técnica de Cultura e o centro social pechou".



Prescindir de la técnica de Cultura

También se refirió a la pregunta que formuló en el pleno de diciembre del año pasado por las razones que les llevaron a prescindir de la técnica de Cultura que había en el centro social de Cabo de Cruz y que la respuesta por escrito le llegó tres meses después, especificando que "foi reubicada noutro centro debido á pouca actividade que nel se desenvolve". Respecto a a la pregunta de la edila frentista sobre a quién le corresponde dotar de actividades a dicho centro social, Suárez Regades se respondió que el Gobierno local tiene esa responsabilidad. El BNG anunció su voto a favor, mismo sentido que tendría el del PSOE "para quedar ben aínda que despois non o cumpran".



Por parte del PP intervino el edil Nolo Romero, que recordó que nació en Cabo de Cruz y que estuvo en representación de su partido en la referida reunión antes de la campaña electoral, y destacó que las reivindicaciones de los vecinos son "xustas, necesarias e non son desmesuradas, e espero que se cumpran". También coincidió con Antón Vidal en los otros problemas que denunció como problemas, y se detuvo en manifestar que, si de él depende, la depuradora instalada en dicha parroquia se cambiará de lugar.

Reacción gubernamental

La concejala de Cultura, María Outeiral, que manifestó entender la preocupación de los vecinos y agregó que todos los partidos políticos prometieron la reparación del centro social de Cabo de Cruz y que en los trece años transcurridos desde su apertura "ninguén lle meteu man ás necesidades que ten". De ahí que indicó que todos los gobiernos que tuvo Boiro en ese tiempo "temos culpa da situación que ten". Pero, les dijo a los vecinos que no se preocupen, que el PSOE "vaille poñer solución, coma fixo co Clube de Remo de Cabo de Cruz ou o Pazo de Goiáns". Respecto a la falta de actividad, la edila sostuvo que se mantiene la celebración de las mismas que hubo en estos trece años, como bolillos, costura, baile y otras, además de las que impulsa la ANPA del colegio Santa María do Castro. Antón Vidal la interrumpió para acusarla de "mentir".



De todas maneras, Outeiral afirmó que al igual que el centro social de Cabo de Cruz se abrió el 3 de agosto de 2011, esa misma fecha tendría que haberse cerrado por las deficiencias que tenía. La edila dijo su partido coincide en que hay que mejorar esa instalación y que, por ello, van a aprobar la moción de A Gamela, y dijo que, después de que estuvo el arquitecto municipal en ese sitio, ya están trabajando en la redacción de un proyecto y que "neste caso imos ter que empezar a facer os arranxos polo tellado, pois as goteiras son in numerables y, aunque dijo que estas obras no se hacen de un momento para otro, "trataremos de facelo neste mandato".