El gran despliegue del Ejército en O Barbanza para un simulacro de asalto al EVA-10 despierta un inusitado interés

De inusitado se podría calificar el interés que está despertando el gran despliegue del Ejército español en O Barbanza y sus alrededores. Se cuentan por cientos las personas que desde la última hora de la tarde del domingo y hasta que ayer empezó a anochecer acudieron a ver in situ los cañones, radares, vehículos, tiendas de campaña y otros equipos diversos. Y destaca que no sólo acudió población barbanzana y de su entorno, sino que incluso lo hicieron desde el margen sur de la ría arousana, de la Ría de Muros-Noia, de la Costa da Morte y de la comarca compostelana.



Fuentes internas del operativo montado en la cima del monte Iroite, donde se ubica la base del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº10 (EVA-10) y en sus alrededores, detallaron que cuando estaban instalándose en los alrededores de esa unidad incluso acudieron padres con sus hijos para verlos y que se acercaron a sus efectivos para preguntarles por lo que era cada cosa y para que servía y por lo que iban a hacer durante esta semana. Les despertó gran curiosidad los radares y los cañones de artillería antiaérea, y también que todos esos medios funcionen de forma integrada para proporcionar una defensa más efectiva. Lo que no habrá en estas maniobras será armamento, pues lo que se va a hacer es un simulacro de asalto, que posiblemente vivirán hoy su jornada que despierte mayor interés en la población.



Además de toda la logística que se ha montado en el EVA-10 y su entorno más inmediato, se pudieron ver otros puntos de despliegue para realizar maniobras en Noia, Outes y Lousame. Además, ayer se pudieron ver dos helicópteros de La Armada sobrevolando el litoral de Porto do Son, pues está previsto que también participe la fragata “Almirante Juan de Borbón”, e incluso seis cazas F18 del Ejército del Aire.