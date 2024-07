Una persona resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las doce menos veinte de esta mañana en la Rúa Rinlo, en el casco urbano de Rianxo. Fue un particular el que a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia indicando que otra persona había solicitado su ayuda para alertar de un atropello en la referida vía pública y que la víctima había quedado aturdida.

Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ue movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias procedió a inmovilizar a la persona herida para luego subirla a la camilla, pr ser introducida en el vehículo asistencial y oriceder a su traslado a un centro sanitario.

También se avisó a la Policía Local rianxeira, que envió a una patrulla al lugar de los hechos y que pudo confirmar que la víctima había recibido un golpe en la cabeza. Los agentes municipales precisaron que el siuceso no revestía gravedad y que el vehículo simplemente empujó a la viandante, a la que la ambulancia evacuó al centro de salud, donde recibió el alta poco después También se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, pero ya no llegaron a desplazarse hasta el lugar por no ser necesaria su intervención.