Heridas dos mujeres en un accidente de tráfico registrado en el Camiño Ancho, en A Pobra

Dos mujeres, cuyas identidades responden a las iniciales M.L.G. y A.B.P., de 32 y 63 años, respectivamente, resultaron heridas de diversa consideración como resultado de un accidente de tráfico registrado poco antes de las siete menos cinco de esta mañana en la carretera provincial DP-6703, en la zona del Camiño Ancho, en su extremo más próximo al vial de titularidad autonómica AC-302, entre el cruce de los semáforos del casco urbano de A Pobra y el lugar de Xenxides, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Fue un particular el que a las 6.53 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, y que consistió en una colisión entre dos vehículos y que había personas que ocupaban los mismos que estaban heridas.

Con esa información, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega pusieron el siniestro en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico inmovilizó a las víctimas, tal y como establece el protocolo, y procedió al traslado de las mismas al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibieran la asistencia que precisaban y realizarles las pruebas precisas para determinar el alcance de sus lesiones. Igualmente, se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que desplazó una patrulla al lugar del accidente de circulación para hacerse cargo de la instrucción del correspondiente atestado.

También se avisó a la Policía Local y a Protección Civil, que no acudieron ya que no tenían efectivos, pues su turno empezaba a las ocho de la mañana, y a la dotación de guardia de los Bomberos del parque comarcal de Boiro -las instalaciones de Ribeira volvieron a estar cerradas desde las nueve de la mañana de ayer hasta las 9.00 horas de hoy por falta de personal para atender el servicio, desplazándose el único profesional de las mismas inicialmente al parque comarcal ubicado en el polígono industrial de Boiro y más tarde al de Arteixo-, pero su intervención no era precisa, pues ya estaban en el lugar los medios necesarios.