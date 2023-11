Un incendio en una freidora afecta a un restaurante de la Praza de Vigo, en Ribeira

El restaurante Penín, situado en la Praza de Vigo, en pleno casco urbano de Ribeira, fue escenario a las seis y cuarto de esta tarde de un incendio urbano, que al parecer se originó en una freidora de la cocina. Fueron los propios propietarios de dicho negocio del sector de restauración los que sofocaron las llamas con extintores de CO2 y, a la vez, contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido y solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad y medios de extinción. El fuego afectó también a la campaña extractora que estaba encima de la freidora y de la cual el dueño tuvo el acierto de retirar el tubo de aspiración por si pudiera tener grasa y evitar que el fuego se propagase hacia esa zona ,e igualmente, sacó al exterior del establecimiento la bombona de gas butano para evitar cualquier riesgo.

Con esa información, desde el servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica se informó a las Policías Local y Nacional, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ribeira, que comprobaron que el fuego estaba extinguido, y también a los Bomberos comarcales, teniendo que desplazarse la dotación de guardia del parque de Boiro al encontrarse cerrado el de Ribeira por falta de personal suficiente con el que cubrir los servicios mínimos, una situación que se repetirá también en la jornada de mañana, cuando sólo habrá un bombero de servicio, al que posiblemente mandarán a reforzar a sus compañeros de Boiro.

Por otro lado, aunque en un primer momento se indicó que no había víctimas, poco después trascendió que uno de los dueños sufrió inhalación de humo, además de una pequeña quemadura en un brazo, por lo que hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SBC), cuyo personal de emergencias sanitarias atendió al afectado in situ y, seguidamente, tras su valoración, se procedió a su evacuación al Área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que recibiera la asistencia médica que precisaba.