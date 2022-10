Informes policiales confirman los incumplimientos en horarios del bus regular y escolar en Ribeira

Los controles de las líneas de transporte regular y escolar en Ribeira llevados a cabo durante la segunda mitad del pasado mes de septiembre por parte de la Policía Local han permitido confirmar varios incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, tal y como venían denunciando los usuarios desde hace meses. Según consta en los informes elaborados, entre las incidencias más destacadas se han detectado una importante falta de puntualidad de alguna de las líneas y en determinados horarios, y en menor medida se comprobó que los servicios de ciertas rutas que figuran en los horarios expuestos al público no se prestan en la práctica.





Entre las incidencias detectadas, en los primeros días aún persistían incumplimientos en los horarios de recogida de los alumnos del IES Leliadoura, pues aún no se había puesto en práctica la reestructuración acordada, y que también se produjeron en el IES Número 1. Los agentes municipales comprobaron el día 15 que el autobús que presta el servicio en la ruta de Ribeira a Aguiño tuvo que ser desviado para atender una línea del instituto Leliadoura debido a una avería del que iba a realizarlo, por lo que se produjo un retraso en un cuarto de hora sobre el horario previsto. En otro control que se efectuaba en la estación de autobuses del Malecón, varios usuarios indicaron que el bus que debía salir con destino a Porto do Son, “nunca chegou a aparecer”, y los horarios de la línea de Ribeira a Oleiros no coincidieron tres días, bien por anticiparse o por no parar nunca. Un análisis realizado por los policías a los horarios expuestos al público permitieron detectar la curiosidad de que el autobús que sale a las 9.45 del apeadero central de Santa Uxía tiene marcada su llegada al Hospital do Barbanza a las 9.49, lo que según los agentes no parece creíble que haga ese recorrido en tan poco tiempo, además de precisar que resulta evidente que con horarios tan ajustados aumenten los retrasos y se vayan acumulando a lo largo del día.





Los policías locales pudieron comprobar el día 20 la queja de un pasajero que iba a coger el autobús hacia Castiñeiras, con salida a las 14.00, no pasó hasta 40 minutos después, y otros dos usuarios manifestaron que estuvieron esperando el bus hacia A Pobra desde las 12.20 y no pasó hasta las 14.45. El conductor del autobús del Hospital a Ribeira le comunicó el día 27 a una persona que pretendía ir hacia A Pobra que no iba a aparecer, y al día siguiente el autobús de la línea de Aguiño a Santiago que debía pasar a las 17.00 horas por Ribeira aún no lo había hecho ni tan siquiera una hora más tarde. Y el día 29 varios alumnos que esperaban a la altura de la Praza do Centenario el bus para ir al IES Leliadoura manifestaron que como a veces habían tenido que ir a otra parada pues cuando el bus va lleno ya no se detiene y los deja “tirados”.