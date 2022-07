La limpieza en la playa de Coroso permite la retirada de 25 kilos de residuos por medio centenar de personas

Medio centenar de personas participaron durante aproximadamente una hora en la mañana de ayer en la actividad de limpieza impulsada por la Festa da Dorna en colaboración con Amicos y su proyecto Re-Mar en la playa de Coroso. Recogieron 25 kilos de basuras humanas, sobresaliendo los catalogados como mezcla, entre los que se incluyen calzado, textil, maderas tratadas y otros residuos, mientras que de plásticos se retiraron 4,5 kilos. Entre estos últimos se incluyeron 250 unidades de cuerdas y cabos y 56 palillos de bateas. De todos modos, los más numerosos en cantidad, no así en volumen y peso, fueron los 1.100 microplásticos de origen desconocido y 1.007 colillas, que supusieron 100 gramos. Sorprendentemente, no se retiraron botellas ni otro tipo de envases. Además, independientemente de esta acción, a lo largo de dicho arenal también se pudo ver a otras personas que, a título particular, también estuvieron realizando una recogida y retirada de residuos.