Luz verde a las expropiaciones y urbanización del polígono industrial de Ribeira por 940.000 y 12 millones de euros

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, exigió a la Xunta de Galicia que asuma el mismo nivel de compromiso que la institución provincial y el Ayuntamiento de Ribeira tienen para impulsar la puesta en marcha del nuevo polígono Industrial en la zona de Pedras Vermellas. "Ribeira está vendo como se perden iniciativas empresariais que queren ubicarse aquí e que non poden por falta de chan industrial. Na Deputación imos achegar o noso grao de area para que o polígono sexa unha realidade porque o emprego é o prinicipal, o que mantén a poboación”, manifestó Formoso en la visita que realizó hoy a la capital barbanzana, donde consideró que “máis importante que anunciar concertos en Santiago é poñerse a traballar no que realmente é importante: que Ribeira dispoña de chan industrial para favorecer o crecemento económico desta cidade e da súa comarca, afirmó. "Ribeira ten dereito a crecer como cidade e nós imos a colaborar con iso”, declaró Formoso antes de reiterar que la Diputación acometerá las obras de ampliación y mejora de la carretera de titularidad provincial DP-7310, que servirá de enlace entre la Autovía do Barbanza y el futuro parque empresarial de Ribeira. El presidente de la institución provincial explicó que se trata de una actuación que se redactará a principios de 2024 y cuyo coste se incorporará al presupuesto de la Diputación coruñesa. “Vimos de reunirnos coa Asociación de Empresarios de Ribeira, que ten comprobado como moitos empresas marchan cara outras localidades por falta de chan industrial. Por iso imos a axudar a impulsar co Concello unha plataforma industrial que permita que os empresarios non se teñan que marchar e podan crear emprego aquí. Este é o noso obxectivo principal, porque sen chan industrial non falaremos de servizos, cultura ou deportes, porque sen traballo non hai riqueza”, subrayó Valentín González. Formoso explicó que “estamos a falar dun investimento relevante nesta conexión viaria, pero en calquera caso, é un investimento estratéxico que posibilitará o crecemento futuro de Ribeira, que ten dereito a medrar. Por iso nós priorizamos este tipo de infraestruturas”, señaló. El presidente detalló que se trata de una obra muy demandada por el tejido empresarial "e moi necesaria por mor do aumento previsto do tráfico particular e industrial que provocará o desenvolvemento do novo polígono". Igualmente, entiende que será necesario ampliar la plataforma de la carretera DP-7310 hasta los ocho o nueve metros de ancho. Actualmente, el vial que comunica Palmeira y Moldes tiene una longitud de casi dos kilómetros y un ancho medio de plataforma de seis metros, con dos carriles de tres metros en cada sentido, "insuficiente para o paso de vehículos pesados", señalaron desde la institutción provincial. El alcalde ribeirense echó también en falta en ese encuentro con González Formoso y que luego reiteró en la celebración del pleno extraordinario y urgente, el compromiso da Xunta con el futuro polígono industrial. “Ribeira leva 32 anos sen crear un solo metro de chan industrial e temos que dicir que só hai dúas administracións comprometidas co novo polígono: o Concello e a Deputación, que asumiu hoxe a mellora da estrada que permitirá chegar ata ese polígono. Gustaríame que a outras administracións tivesen o mesmo compromiso para que Ribeira non teña que afrontar en solitario os 13 millóns de euros que custará este proxecto”, apuntó el mandatario. “O presidente asumiu o compromiso coa obra de conexión co futuro polígono, obra que imos a aprobar hoxe mesmo en pleno. É unha noticia moi relevante para todos os veciños e veciñas de Ribeira e sobre todo para as empresas que queren ampliar as súas instalacións e crear máis postos de traballo”, subrayó Luis Pérez.