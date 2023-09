Manuel Gago fusionó leyenda e historia sobre el Nazareno y la procesión de las mortajas en su pregón

A Pobra inició esta noche su despedida de la temporada estival con el arranque de las Festas do Nazareno, que se prolongarán hasta este lunes, que será festivo local. Lo hizo con la entrada en la villa de la Banda de Música Municipal de Redondela y el grupo de gaitas Xiada y la lectura del pregón a cargo del periodista y divulgador cultural Manuel Gago desde el balcón del consistorio municipal. La introducción le correspondió hacerla al alcalde, José Carlo Vidal, quien hizo mención al evidente carácter religioso de estos festejos, pero también a la importancia de los mismos desde el punto de vista cultural e histórico. Precisamente, con la finalidad de seguir profundizando en este aspecto fue por lo que se eligió al pregonero, del que el mandatario local ensalzó su trayectoria en el mundo de la comunicación, pero también como divulgador. De hecho, este vecino es uno de los impulsores de las jornadas "A Pobra do Caramiñal no Tempo", que permiten escrutar el pasado de la localidad. Vidal no quiso rematar su intervención sin antes agradecer la labor de la comisión de fiestas allí representada en la figura de su presidente, José García.

En su discurso, Manuel Gago se refirió a la importancia del Nazareno también a nivel personal, rememorando su infancia cuando escuchaba el tercer domingo de septiembre el repique de las campanas y las alboradas desde su casa familiar en el entorno de la iglesia de O Castelo casa na contorna do Castelo. Además, aludió a uno de los sinónimos de estas fechas: la devoción, que queda reflejada en la expresión "ofrecerse ao Nazareno", que tanto abunda ante una enfermedad o una honda preocupación. "Se A Pobra fose unha prenda de roupa, ese día, a vila estaría da volta", apuntó Gago, pues precisó que la procesión permite entrever la esperanza de quien asiste a la misma. Y también dedicó algunas palabras a difundir algo más sobre esta tradición, teniendo tiempo para la leyenda, para el mito, pero también para los datos contrastados, algunos de los cuales remiten al origen de la procesión de las mortajas a la época de la Revolta Irmandiña y sostuvo que el culto al Nazareno se le incorporó siglos más tarde. La rúbrica de Manuel Gago, como es tradición en los pregoneros de A Pobra, quedó plasmada en el libro de honor del Ayuntamiento.

El ambiente festivo estaba previsto que continuase durante la noche de la mano de Disco Móvil Chocolate con DJ Tito Maverick. Por delante quedan varias sesiones musicales, entre las que sobresale el cierre con la verbena de la orquesta El Combo Dominicano, la Festa Holi Pobra, una fiesta de la espuma, el X Encontro de Música e Baile Tradicional y el espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales y acuáticos desde el Paseo de O Areal, como los platos fuertes de la agenda festivo-cultural hasta el lunes 18 de septiembre, mientras que la dimensión religiosa vivirá su momento culmen con la procesión votiva de las mortajas, que tendrá lugar este domingo, con salida a las diez y media de la mañana desde la iglesia de Santiago do Deán, para recorrer el centro de la villa.