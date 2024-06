Mariscadores a flote de Cabo de Cruz niegan que faenen en la zona intermareal, pero Gardacostas los vuelve a denunciar por ello

La Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz y la agrupación de mariscadores del sector a flote han salido al paso de las declaraciones públicas realizadas por la presidenta de los mariscadores de a pie crucenses, Mercedes Mariño, que los acusó de rebasar las boyas hacia la zona intermareal y de extraer el marisco de la misma, en donde asegura que sólo hay cría sembrada, después de que hubiera muerto la mayor parte de la producción que habían cultivado a consecuencia de los temporales del pasado invierno.



El presidente de la agrupación de mariscadores del sector de a flote, Manuel Gago Viturro, negó que estén invadiendo zonas reservadas al marisqueo a pie, e insiste en lo que desde su sector vienen defendiendo de que “nós só traballamos nas autorizacions reflexadas moi claramente no acordo do 2006”, un documento que los mariscadores a pie dicen desconocer e incluso llegaron a afirmar que no existe y que nadie nunca lo enseñó, pero que en caso de existir no tendría validez alguna, pues lo que prevalece siempre es el plan de explotación marisquera aprobado por la Consellería do Mar para cada campaña.



“Tampouco levamos marisco que non dea a talla pois, como profesionais que somos, só seleccionamos o de mellor tamaño, e o pequeno deixámolo no sitio para que siga medrando”, manifestó Gago Viturro. Respecto al conjunto de las manifestaciones de Mercedes Mariño señaló, en nombre de la agrupación de los mariscadores a flote, que “xa estamos acostumados a este tipo de declaracions mal intencionadas que só buscan socavar a honorabilidade do sector do marisqueo a flote”. El presidente de esta agrupación de mariscadores aseguró que “nós non vamos entrar neste xogo de descalificacións e mentiras”, para seguidamente añadir que “o noso é traballar honradamente e intentar reflotar a confraría. Non temos tempo para este tipo de espectaculo”, subayo Manuel Gago.



Mientras se produjeron esas reacciones, el Servizo de Gardacostas de Galicia, cumpliendo con su compromiso de vigilar y controlar lo que pasa en las playas de Boiro, que se deriva del conflicto que mantienen ambos sectores marisqueros por esta cuestión, envió a algún inspector y agentes a la playa de A Retorta, donde identificaron a los supuestos infractores y ya iniciaron la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores que afectan, al menos, a seis integrantes del sector de a flote. Fue en el citada arenal boirense donde los mariscadores de a pie denunciaron que sus compañeros de a flote se metieron estasemana en la zona intermareal y extrajeron cría de almeja “e, de seguir nesa liña, cando vaiamos retomar a actividade no outono, non haberá nada e quedaremos sen traballar”, afirmó este pasado martes Mercedes Mariño.