Mariscadores de a pie de Cabo de Cruz denuncian la extracción de cría de almeja de la zona intermareal por compañeros de a flote

Alrededor de 40 socios de la agrupación de mariscadores del sector de a pie de la Cofradía de Cabo de Cruz se plantaron a primera hora de la mañana de ayer ante la sede de la delegación en Ribeira de la Consellería do Mar para hablar con su máximo responsable, Fernando Estévez. La finalidad de ese encuentro no era otra que solicitarle que les gestione una entrevista con la nueva directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, la veterinaria Marta Villaverde -nueva en el cargo desde principios de mayo-, para abordar el problema, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que se debe a que una parte del sector de a flote está entrando en la zona intermareal, para extraer ilegalmente el marisco que no les corresponde.

Los mariscadores de a pie, que son mayoría mujeres, añadieron que la razón por la que insisten en esa cuestión es el agravamiento la situación, ya que lo que denuncian que lo que les están llevando es la cría que sembraron, por lo que no le están dejando que adquiera un tamaño adulto o comercial que les permita volver a mariscar en octubre, cuando se les acabe el cese de actividad al que se adhirieron como consecuencia de que los bancos de sus concesiones se quedasen sin producción al morir la mayor parte de la producción.

“Mentres nos temos as praias pechadas porque non hai marisco adulto, hai algúns membros do sector de a frote que, de maneira irracional, están levándose a cría que temos, polo que cando chegue o momento de retomar a actividade, tras deixar que pase o verán coa pretensión de que medre, nos atoparemos con que non quedará nada e non poderemos baixar a traballar”, afirmó la presidenta de la agrupación de mariscadores de a pie, Mercedes Mariño. Mientras ella expresó sus sospechas de que lo pueden coger para sembrarlas luego en sus zonas, pues la cría no la pueden vender en lonja, unas compañeras manifestaron que, pese a que no saben realmente lo que hacen con la cría, temen que realmente sea simplemente para hacer el mal o llevarlas a criaderos.

Reunión y vigilancia

Lograron que, pese a que Marta Villaverde tiene una agenda muy apretada, especialmente por las reuniones que está teniendo con las cofradías para solucionar el problema de la regeneración de las playas, entre otras cuestiones, les ha podido hacer un hueco para la próxima semana. Además, consiguieron que el Servizo de Gardacostas acuda a vigilar y controlar que los mariscadores de a flote no rebasan las boyas y que no cogen la cría de almeja, aunque saben que tienen quien les avisa con tiempo para salir y evitar ser sancionados. “Esto é agónico e horroroso, pois hai familias que non teñen tanto tempo de cese de actividade e, cando chegue outubro, ao mellor a metade dos 196 socios que temos para ir ás praias vai quedar sen ningún ingreso”, subrayó Mariño.

La presidenta de la agrupación de mariscadores de a pie de Cabo de Cruz insistió en que los infractores no son todos los socios del sector de a flote, sino que la cifra ronda entre los 8 y 10, como ocurrió ayer en la playa de A Retorta, pero a su juicio hacen igual de daño si son 8 o 40 al llevarse la cría "pois deixan as praias sen ela e sólo cabe preguntar que facemos nos cando chegue outono". "O que fai ese grupo é totalmente irracional, xa que eles se levan a cría mentres nos non podemos ir traballar porque non hai marisco adulto ou de talla comercial, algo que por desgraza pasa en toda Galicia".

Mercedes Mariño declaró que si la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz está en un ERTE en este momento se debe a que os mariscadores de a pie no puede bajar a trabajar. "Cando chegue o mes de outubro e o sector de a pe non poidamos ir traballar ao non ter marisco, a Cofradía crucense pechará", vaticinó la presidenta. Por el contrario, dijo que los compañeros de a flote al llegar septiembre se pueden ir para Noia, Ribeira u otro sitio al que quieran, mpois camnbian de porto base e santas pascuas", mientras que los de a pie están adscritos al arenal y no pueden ir a faenar a otro sitio.