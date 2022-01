Meison Toribio Bermúdez se convirtió en el primer bebé del año en el Hospital do Barbanza

Meison se ha convertido en el primer bebé que ve la luz en el nuevo año en el Hospital do Barbanza. Nació de parto natural a las tres y veinticinco de la tarde de ayer y con un peso de 3,120 kilos, y está previsto que en la jornada de hoy se proceda a medirlo. Es el segundo hijo de la pareja formada por la ribeirense Lucía Bermúdez García y el dominicano Luis Miguel Toribio Santos, de 30 años y afincado desde hace doce años en la capital barbanzana. Anteriormente, hace cuatro años tuvieron a su hermano Íker, que ayer ya pudo conocer a Meison a través de videoconferencia, pues debido a las restricciones establecidas a casa de la pandemia del coronavirus no pueden acceder visitas a planta de hospitalización. El resto de su familia lo pudo ver en las fotografías que les mandaron los padres, pero deberá esperar a comienzos de esta semana, una vez le den el alta a la madre, para verlo en directo y cogerlo en brazos.



Estaba previsto que Meison -nombre que, simplemente, eligieron porque fue el que más les gustó de entre las opciones que se plantearon- naciera el 6 de enero después de “llevar muy bien el embarazo”, dijo Lucía Bermúdez. Sin embargo, como si de un regalo anticipado de los Reyes Magos, poco después de las doce campanadas y de tomar las uvas, ya empezó a dar señales de que el niño quería venir a este mundo.











La madre había empezado a tener contracciones y, a las dos de la madrugada, la llevó su marido al complejo hospitalario situado en Oleiros, pues ya había empezado a tener contracciones. Pero, se trató de una falsa alarma, y ambos regresaron a su domicilio en el casco urbano de Ribeira. Pero, a las cinco y media, las contracciones ya eran cada cinco minutos y decidieron regresar al hospital comarcal, donde una hora después ella quedó ingresada. Algo menos de nueve horas después tuvo lugar el feliz alumbramiento, que también se convirtió en un nuevo regalo de cumpleaños para la madre, pues el pasado 20 de diciembre hizo 36 primaveras.



Lucía Bermúdez, que al igual que su marido trabaja en el sector conservero en la comarca barbanzana, declaró a media tarde de ayer a este periódico que estaba bastante cansada, como reflejaba su tono de voz, pero a la vez desbordaba una gran felicidad. Por su parte, Luis Miguel recordó que lo primero que manifestó al ver al niño fue “Gracias, Dios mío”. Ambos indicaron que les hubiera gustado tener “la parejita”, pero añadieron que están contentos con lo que tienen y que decidieron que no tendrán más hijos. Por otro lado, al cierre de esta edición todavía no había nacido ningún bebé en el Hospital do Salnés.