Moda Rovi, en Ribeira, albergó la puesta de largo de la campaña comercial Bono Activa Comercio

El delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, eligió la tienda Moda Rovi, en pleno casco urbano de Ribeira Ribeiraa y que regena Isolina Vidal desde hace más de tres décadas, para presentar el Bono Activa Comercio, que se puso en marcha el pasado martes, día 9 de mayo, con una dotación económica de 2,5 millones de euros, y a la que pueden adherirse negocios y de la que, previa descarga de los mismos, se pueden beneficiar sus clientes desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, salvo que se agote el presupuesto. El representante del Ejecutivo gallego indicó que es muy importante “seguir potenciando o contacto das familias co comercio de proximidade” y poner en valor “o servizo e a calidade do pequeno comercio e traballar conxuntamente para consolidar as vendas”.

Trenor, que indicó que el comercio de Ribeira es de los más activos y dinámicos y se suma en un muy buen número a estas campaña y espera se esta vez se adhieran más que en 2022, explicó que se trata de la tercera edición del Bono Activa Comercio, que se calcula que permitirá movilizar 8,5 millones de euros en ventas, y destacó que tiene como objetivo contribuira reducir el impacto de la inflación en las familias. Como en anteriores ocasiones, los consumidores podrán descargar en la página web www.bonosactivacomercio.gal un bono descuento de 30 euros para las compras que realicen en los comercios adheridos. Se trata de bonos que tendrán formato digital QR y estarán disponibles para su utilización en una aplicación de dispositivos móviles.

El importe del bono se irá estableciendo en función del valor da compra. De ese modo, explicó que a las compras cuyo importe se sitúen entre 20 y 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros, que la rebaja será de 10 euros para las comprasentre 30 y 50 euros y que a partir de esta última cifra el descuento alcanzará los 15 euros. Trenor detalló que la principal novedad de esta edición del Bono Activa Comercio, para optimizar su funcionamento, consiste en que no se limitará el número de usuarios que pueden descargarse los bonos -uno por persona- y que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar, por loque animó a gastarlos cuanto antes.

Manuel Ruiz, que se refirió a Moda Rovi como uno de los de más solera en ropa infantil, destacó la importancia de estos bonos descuento para incrementar las ventas en esta época y animó a los ribeirenses a descargar esos bonos y a gastarlos cuanto antes "non vaia a ser que os acaben gastando noutra provincia ou noutras localidades maís alá de Rianxo e Noia". Por su parte, la proipietaria de Moda Rovi, Isolina Vidal, manifestó que al comercio le benefician muchísimo estas campañas ya que les ayuda a que la gente gaste en el pueblo y propuso que deberían hacerse varias al año y antes de que lleguen las rebajas "para que a xente merque no pequeno comercio", precisó.