El nieto de Valle-Inclán explicó en A Pobra el vínculo con la drogas de escritores, como su abuelo, “para adentrarse no misterio”

Joaquín del Valle-Inclán, investigador y nieto del autor de “Luces de Bohemia” ofreció una ponencia en el auditorio de la biblioteca municipal sobre el modernismo y las drogas dentro de las XXVI Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán, en la que ofreció un contexto de la época en que vivió su antepasado, en los que la prensa y revistas médicas contenían anuncios y recomendaciones del consumo de estupefacientes para tratar enfermedades. “O que nós chamamos drogas, era parte do seu mundo habitual”, indicó, para seguidamente señalar que también había voces críticas, como el diario "El Sol" que, en 1918, publicó "Madrid se envenena y la autoridad se inhibe", en relación al uso popular de la morfina. Además, el ponente expuso que muchos artistas y escritores usaban las drogas como “unha maneira de adentrarse no misterio, de escapar do tempo e do espazo”.

Y fue precisamente eso lo que buscaba su abuelo, según indicó, tal y como puede dilucidarse en obras como "La lámpara maravillosa", en el prólogo de "La medianoche" o en "La pipa de kif". De este último, Valle-Inclán Alsina señaló que a lo que el literato universal se refiere como "kif" o cáñamo índico, algo que fumaba habitualmente, es los que se conoce como hachís. Si bien, el ponente afirmó que para su antepasado "trátase dunha búsqueda de introspección. Non hai ningún interese no método placenteiro". Para él, constituía una vía para "explorar novas dimensións", pero que el fin último no era la inspiración para la creación literaria.

Por su parte, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, dijo que el modernismo fue "un período de experimentación estética e visual" y que Ramón María del Valle-Inclán fue una figura "transgresora, que desafiaba as regras". La edila añadió que en esa época era habitual el consumo de opio y absenta en los círculos artísticos, "algo que se pon de manifesto dende o simbolismo francés ata o modernismo hispanoamericano".

También intervino en el acto el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González, para indicar que la conferencia a cargo de Joaquín del Valle-Inclán Alsina es un ejemplo de la "calidade do programa de actos desta edición: unha calidade que vai medrando ano a ano". Aprovechó para invitar a disfrutar de las artes escénicas en el Teatro Cine Elma durante los domingos deloctubre valleinclaniano "e que o público contemporáneo se mergulle así na obra dun artista internacional traducido a 33 idiomas a través do talento interpretativo de compañías de renome no panorama galego e nacional".