Nueva polémica en la comunidad de montes de Olveira sobre quién podrá emitir voto delegado en las elecciones del día 13

Las elecciones convocadas para pasado mañana en la casa de cultura de Olveira (a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 en segunda) para elegir a la nueva junta rectora de la comunidad de montes vecinales en mano común de dicha parroquia ribeirense vienen cargadas de polémica, pese a que una reunión celebrada esta semana de manera cordial entre integrantes de las dos candidaturas que se presentan -fue solicitada por la lista del sector crítico- parecía traer la calma a la entidad. A última hora de la tarde de ayer volvió a destaparse la caja de los truenos cuando algunos comuneros que acudieron a la presentación de la lista del sector crítico encabezada por Óscar Rey Nieto, que contó con unos 200 asistentes, expresaron su preocupación sobre quienes podrán emitir un voto delegado en esos comicios.





Esos comuneros entendían que podría hacerlo cualquier familiar de la persona que figura en el censo de comuneros recientemente aprobado -hay 310 registrados-, tal y como se recoge en sus estatutos de dicha comunidad de montes. Pero, pa aclarar las posibles dudas, llamaron por teléfono a la que fue última secretaria de la entidad, y que forma parte de la candidatura liderada por Elvira Pereira Ageitos, y les dijo que sólo podría ser otro comunero el que ejerciese el voto delegado, tal y como establece una normativa autonómica, que es de rango superior.





Otra de las cuestiones que podrái generar discordia es que en la inclusión en el orden del día de la asamblea en la que se contempla la celebración de las referidas elecciones figure en uno de los puntos del orden del día la aprobación del acta de la asamblea anterior. En este sentido, desde el sector crítico discrepan con la inclusión de ese asunto, pues sostiene que a dicha asamblea no se convocó a todos los comuneros -al parecer, la entrega de la convocatoria se le encomendó a un panadero aprovechando que realizaba sus repartos-, además de que su celebración no reunió todas las garantías necesarias, y que el voto a mano alzada no permitió controlar quien emitía su voto, al no llevarse a cabo una identificación.





Además, en el transcurso de la reunión de presentación de la referida candidatura con Óscar Rey a la cabeza, que se prolongó durante una hora y media y en la que se presentaron las propuestas para mejorar la gestión de la comunidad de montes de Olveira y se respondió a las preguntas de los asistentes, se pudo saber que en el censo aprobado no figuran comuneros que llevan viviendo en la parroquia hace más de 40 años y que incluso votaron en anteriores asambleas. De igual modo, también trascendió que la secretaria no admitió la inclusión de varios comuneros por hacerlo fuera del plazo límite establecido. Lo que si parece qclaro es que en las elecciones de este domingo el voto por una u otra candidatura se realizará en urna.