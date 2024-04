Nueve proyectos de O Barbanza de embellecimiento litoral y potenciación del uso turístico se benefician de 480.000 euros de ayudas

La Xunta de Galicia resolvió la segunda convocatoria de una línea de subvenciones destinada a municipios con la finalidad de que lleven a cavo acciones de embellecimiento del litoral y potenciar su uso turístico, con una inversión global que supera los 2,7 millones de euros. En los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza resultaron elegidos un total de nueve proyectos que comprenden iniciativas como mejoras paisajísticas en paseos marítimos, creación de contenidos y recursos turísticos digitales, recuperación de senderos entre puntos turísticos o señalización, entre otras, y que recibirán subvenciones que superan los 480.000 euros. Desde la delegación provincial del Gobierno gallego indican que en la correspondiente resolución, que ya fue notificada a los beneficiarios, se incluyen 25 municipios de A Coruña en los que se proyecta desarrollar cerca de 40 proyectos de embellecimiento.

En A Pobra se proyecta acometer el acondicionamiento del aparcamiento en A Alta y la recuperación paisajística del entorno, por 80.000 euros; en Rianxo se contemplan la puesta en valor del patrimonio natural del estuario del río Ulla a través del acceso a las Tres Cruces de Isorna, por 38.877 euros, y la mejora de la accesibilidad de las playas del municipio, por 44.968 euros; en Ribeira figuran la rehabilitación del Centro de Interpretación Arqueolóxica del parque periurbano de San Roque, la actualización de los contenidos didácticos y la mejora de la accesibilidad, por 72.000, 13.500 y 26.721 euros, respectivamente, y en Boiro resultaron beneficiarios los proyectos de recuperación de senderos entre puntos de interés turístico de la senda del río Breiro y la playa de Mañóns, por 60.000 euros, la compra e instalación de pantalla táctil digital en el paseo marítimo de Barraña, por 15.000 euros, y la mejora y adaptación del Centro Arqueolóxico do Barbanza, por 50.000 euros.

Esta línea de ayudas es una de las actuaciones incluidas en el Plan Territorial de Sostibilidade Turística do Litoral puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico con fondos Next Generation, y que se concedieron en régimen de concurrencia no competitiva y, entre otras, se subvencionaron acciones que profundizan en la transición verde y ecológica para la rehabilitación del patrimonio en espacios singulares del litoral y otras de transición digital, accesible e inclusiva. Dicho plan, a ejecutar en este año, cuenta con una inversión global de 29,3 millones de euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aprovechar la financiación europea en el camino de la transformación digital y el incremento de la competitividad de los destinos. "Inclúe a posta en marcha de medidas transversais destinadas ao litoral galego como dúas convocatorias anteriores para concellos e establecementos para rehabilitación de recursos emblemáticos do litoral galego, xa resoltas, así como a construción da senda do litoral de Galicia. Por outra banda, no marco deste Plan Territorial do Litoral as entidades locais están executando distintos Plans de Sostibilidade Turística en Destino", subrayaron desde la Xunta.