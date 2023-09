El periodista ribeirense Manuel Gago será el día 15 el pregonero de las Festas do Nazareno en A Pobra

El periodista Manuel Gago Mariño, de 47 años y natural de la parroquia ribeirense de Palmeira, será el encargado de leer el pregón de las Festas do Nazareno, el viernes de la próxima semana, día 15 de septiembre, a partir de las nueve y cuarto de la noche, desde los balcones de la casa consistorial de A Pobra. Así se desveló a última hora de esta mañana por parte de la concejala de Cultura, Patricia Lojo, quien destacó el profundo conocimiento que tiene el pregonero elegido tiene de A Pobra, lo que le dará un cariz histórico que permitirá que los vecinos y visitantes conozcan más sobre el germen del culto al Nazareno. Por su parte, el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, ahondó en esa cuestión al señalar que el origen de la procesión de las mortajas se remonta a mediados del siglo XV, coincidiendo con la época de la Revolta Irmandiña, y que el culto al Nazareno se le incorporó unos 400 años después, y que desde entonces es cuando se juntaron dos tradiciones en un único evento, que en esta ocasión se desarrollará entre el 15 y 18 de septiembre..

La edila de Cultura presentó oficialmente el cartel de esta celebración declarada de Interese Turístico Galego, que los vecinos y visitantes ya pudieron ver desde hace aproximadamente una semana cuando se expuso en diferentes calles y espacios de la localidad, y que, según dijo, pondrá el broche de oro a la época festival estival, "conxugando a religión cun amplo programa deseñado polo Concello e a comisión para o desfrute de tódolos públicos". Por su parte, el mandatario local detalló que para tal fin, la Administración local le otorgó una subvención nominativa de 55.000 euros, que supone un incremento significativo respecto a ediciones anteriores, cuando rondaba los 20.000 euros.

Además, el primer edil resaltó también el apoyo logístico, con la labor que realizan los efectivos de la Policía Local y un total de 24 voluntarios de la agrupación de Protección Civil, que llevan semanas trabajando en el dispositivo, que se concretará en la junta local de seguridad prevista para mañana a partir de las once de la mañana. En representación de la comisión de fiestas del Nazareno asistió José Antonio Cariño, quien agradeció la colaboración que, un año más, les brindaron las empresas, la hostelería y comercio, así como al Ayuntamiento de A Pobra, y que ha permitido que se pudieran sacar adelante las diferentes propuestas que integran el cartel.



Programación

Tal y como ya informó hace unos días este periódico, a las doce del mediodía del 15 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de las tradicionales 21 bombas de palenque para anuncia el comienzo de las fiestas del Nazareno, harán su entrada en la villa con pasacalles la banda de gaitas Xiada y la Banda de Música Municipal de Redondela, que posteriormente ofrecerá dos conciertos en los jardines Valle-Inclán, a la una y a las ocho de la tarde. Otro de los detalles que se devel´ço en dicha presentación fue la actuación para la verbena de la primera velada, que correrá a cargo de Disco Móvil Chocolate y DJ Tito Maverick, a partir de las once de la noche, en la Praza Alcalde Segundo Durán.

Al dia siguiente, sábado 16 de septiembre, habrá pasacalles desde las diez y media de la mañana a cargo de los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote, así como la Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas -compuesta por 75 músicos-, la banda de gaitas de San Xoán de Paramos -integrada por 45 miembros, y que será la primera vez que actúe por la zona, según desveló Cariño-, que ofrecerán sendos conciertos en la alameda a partir de las doce y cuarto de ese mediodía y desde las nueve y cuarto de la noche realizarán pasacalles de despedida desde el consistorio hasta O Castelo. A partir de las nueve y media de la noche se desarrollará en la Praza Alcalde Segundo Durán el X Encontro de Música e Baile Tradicional, que con anterioridad formaba parte de la programación del Carme dos Pincheiros, y a su conclusión actuará la orquestra Verano Azul en ese mismo escenario. A mayores, las calles de la villa se llenarán de color desde A Covecha a través de la Festa Holi Pobra, que dará comienzo a las cinco y media de la tarde y que rematará con una fiesta de la espuma, para lo que es preciso inscribirse a través del formulario online correspondiente.



Uno de los eventos más esperado de las Festas do Nazareno tendrá lugar el domingo con la ya mencionada procesión votiva de las mortajas, que tiene prevista su salida a las diez y media de la mañana desde la iglesia de Santiago do Deán, acompañada de una multitud de devotos y el desfile, por ahora, cinco ataúdes, que irán acompañados de la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra; la banda de gaitas Buxaina de Taragoña; el grupo de danzas Virgen del Carrascal, de la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes, y los grupos de gaitas Xiada e O Son do Pote, que a primera hora del día harán su entrada en el casco urbano pobrense y que darán conciertos y realizarán pasacalles a lo largo de la jornada, mientras que la verbena estará amenizada por las orquestas Ritmo Joven y Galilea en la Praza Alcalde Segundo Durán.



Colofón

El último día, 18 de septiembre, que es festivo local en A Pobra, contará con los pasacalles de la Banda de Música Municipal de Redondela, la banda de gaitas Os Chaneiros, y los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote, que luego ofrecerán conciertos en diferentes espacios del centro de la villa. La actuación de la orquesta El Combo Dominicano en la Praza Alcalde Segundo Durán y el espectáculo de fuegos artificiales y acuáticos que se podrán presenciar desde el Paseo do Areal servirán de colofón a estos festejos.