El pleno de Rianxo aprobó de manera provisional el PXOM y su remisión a la Xunta

El pleno extraordinario de la corporación municipal de Rianxo celebrado anoche aprobó provisionalmente el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y su remisión a la Xunta de Galicia con 10 votos a favor de los concejales del BNG y PSOE, contra cuatro en contra de PP, Rianxo en Común y Ciudadanos. En la presentación del PXOM, desde la Alcaldía se señaló que se está delante de una oportunidad "que se plantexa a esta corporación para avanzar de maneira firme no documento máis importante que a nivel urbanístico pode dotarse un Concello". El mandatario local, Adolfo Muiños, indicó que dicho plan, en el que se lleva trabajando desde hace doce años, recoge la labor desarrollada por anteriores corporaciones "realizando as tarefas que correspondían mandato a mandato desde a escolla do actual equipo redactor ata hoxe que se presenta o documento para a aprobación provisional", dijo el primer edil.

Muiños manifestó que existía una "necesidade perentoria" de sustituir las actuales normas subsidiarias vigentes desde 1985 en el planeamiento de Rianxo, y que atrás quedaron "longos anos de traballo e de recursos públicos consumidos, incluso nalgún momento ficando ás portas da súa aprobación provisional". El alcalde afirmó que con este proceso culminado de modo positivo "deixase para o Concello esta ferramenta que nos pon ao día no contador do tempo do urbanismo, que non pecha, senón que abre toda unha serie de posibilidades de desenvolvemento a un municipio. Con equilibrio rural e urbano, con sentido común e cos pes no chan das realidades poboacionais e de recursos naturais, mais tamén coa ambición e ilusión de ver medrar harmónica e sustentabelmente este municipio que queremos".

Aprobación inicial en 2014

Adolfo Muiños recordó que este PXOM se aprobó inicialmente el 30 de octubre de 2014 por el pleno municipal, estuvo a exposición pública desde el 3 de diciembre de ese año hasta el 3 de marzo de 2015, ampliado hasta tres meses "coa vontade de chegar a todos os recantos e cumprindo sobradamente o trámite de información e participación pública". Seguidamente, pasó más de una treintena de filtros con otros tantos informes de administraciones, se adaptó a las sucesivas legislaciones y normativas que fueron apareciendo en el camino, ordenando el urbanismo gallego desde la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural hasta la 2/2016 Lei do Solo de Galicia. "Tamén outras como a Lei 6/2007 Medidas Urxentes en materia de ordenación e do litoral, Lei 6/2008 de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e Solo, a Lei 15/2004, a modificación da Lei 2/2002 ou a Lei 9/2006 de avaliación de determinados plans e programas no ambiente, entre outras", detalló Muiños.

El mandatario rianxeiro declaró que "cos chanzos administrativos do plan elaborados e pasando polos diferentes departamentos autonómicos, estatais, provinciais e dos concellos limítrofes, este acordo permite seguir ao PXOM de Rianxo o seu camiño para que a Xunta de Galicia, en última instancia, sexa quen lle dea vía libre final coa aprobación definitiva". Añadió que entre los objetivos de supone estar bajo la gestión de este PXOM figura "mellorar a xestión das licenzas, con criterios máis claros en superficies, retranqueos, evitando os bloqueos das actuacións urbanizadoras, entre outras contando cunha nova planimetría que supón a base para xestión municipal", así como " abrir novas posibilidades de xestión de zonas expansión urbanística administrando as cesións para a creación dun patrimonio municipal do solo".

Muiños agregó que también se persigue "mellorar coas cesións os equipamentos e espazos públicos: para o lecer, deporte ensino para o desenvolvemento sociocomunitario, desbloquear conflitos e impulsar novos viais que favorezan unha nova mobilidade, facilitar a creación de vivenda pública de protección oficial ben de alugueiro ben de compravenda e priorizar a compactación dos núcleos e favorecer o medre global acorde os asentamentos existentes, identificando a totalidade dos núcleos para a súa expansión ordenada xunto cos seus servizos de referencia".

Casi 3.600 viviendas

El alcalde rianxeiro informó que a lo largo de los 15 años de vigencia que se prevé que tenga este PXOM, se prevé el desarrollo de 3.594 viviendas, de las que en suelo urbano irían 2.137 y en rural las 1.457 restantes, "nunha proposta equilibrada entre o núcleo urbano de Rianxo, os dous subnúcleos de Taragoña e Asados e as parroquias do Araño, Taragoña e Leiro". Adolfo Muiños detalló que se presentaron 1.346 alegaciones, de las que por su tipología hubo 535 sobre cambio de alineaciones y retranqueos, 510 de paso de rústico a urbano, 76 de modificación de parámetros de aprovechamiento, 62 de cambio de suelo urbano a urbanizable, 52 de suelo no consolidado a consolidado y 12 elementos de patrimonio.

"Do total das alegacións presentadas, o 42,5% plantearon cuestións relativas ás delimitacións de núcleos rurais; outro 19,6% referiuse a solos urbanos; un 25,2% referíronse a aliñacións dos viarios de diversas titularidades en solo urbano e de núcleo. Do total das alegacións, algo menos do 1% non constitúen alegación ás determinacións do plan ou non corresponde ao equipo redactor emitir Informe sobre elas". Y agregó que de las alegaaciones presentadas fueron aceptadas en su totalidad el 31%, mientras de de manera parcial otros 33%, lo que supone un total de 861, y se rechazaron el 35% (484 alegaciones), que serán objeto de una contestación individualizada para los efectos oportunos.

Respecto al PXOM aprobado provisionalmente, el alcalde indicó que supone "medrar un 10% o chan urbano que saiu na aprobación inicial no 2014, con 20 hectáreas máis, e medrar un 12% o chan do rural, pasando de 304 a 340 hectáreas. Prevé o aumento das zonas verdes e parques públicos, pasando dos 94.810 metros cadados existentes a 141.512, isto é 46.702 máis mediante as cesións e expropiacións resultantes da execución do PXOM". Muiños dijo que las 1.340 alegaciones, más otras 6 entregadas fuera de plazo, "non cuestionan o modelo urbano proposto", tal como se deduce del informe emitido por el equipo redactor, que indicó que "en xeral, as alegacións recibidas fan referencia exclusivamente a cuestións de índole urbanística, sen que nelas se fagan consideracións, achegas, propostas ou suxestións de carácter medioambiental ou referentes aos criterios de sustentabilidade e aos condicionamentos estratéxicos contidos no Documento de Referencia da Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o PXOM".



Informes sectoriales

Asimismo, se recibieron informes sectoriales de las diferentes administraciones, "algúns destes pronunciamentos resultaron desfavorables ou condicionados, razón pola que durante os anos 2018 e 2019 procedeuse a emendar a documentación da proposta en trámite, completándoa ou corrixíndoa até acadar os preceptivos informes favorábeis finais que compoñen o plan". matizó el alcalde de Rianxo.