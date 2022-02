La plataforma en favor del centro de día de Rianxo se concentra para solicitarle explicaciones al alcalde

Las declaraciones de la semana pasada de la conselleira de Política Social, Fabiola García, culpando al alcalde de Rianxo de la parálisis del proyecto del centro de día en el Pazo de Rianxiño, al indicar que Adolfo Muiños le trasladó que “quedaba gardado nun caixón”, provocaron que integrantes de la plataforma vecinal en favor de ese servicio social se concentrasen delante del consistorio, aprovechando la celebración de un pleno de la corporación local. Además, pretendían acceder al salón noble para que el alcalde les diera explicaciones al respecto, pero la Policía Local se lo impidió debido a las restricciones por la normativa Covid-19, lo cual encendió aún más los ánimos. Pero, el mandatario estaba dispuesto a que entrase una representación en el turno de ruegos y preguntas, pero cuando bajó a buscarlos ya no estaban esperando.





María José Comojo, portavoz de la plataforma, manifestó que se sienten “defraudados” después de que 5 años de lucha y 314 días de encierro en el salón de plenos “non serviron para nada”. Tras decir que no esperaron a que les dejasen subir al acabar el pleno pues “era moi duro esperar alí á intemperie”, precisó que no entienden que habiendo recursos no se utilicen. “Nin uns nin outros miran polos maiores”, puntualizó. Recordó que el Concello les deja un sitio en el Liceo para que acudan tres horas al día todos los días de la semana, “pero non poñen a ninguén para dinamizar, pois nos o que queremos é que os maiores envellezan activamente”, subrayó.





Comojo manifestó que Muiños está interesado en darle salida a una parcela urbanizable de 10.000 metros cuadrados junto el instituto, en la que la Diputación de A Coruña ejecute un nuevo equipamiento, consistente en una residencia. El alcalde no negó esas gestiones realizadas en junio, pero negó tajantemente que se paralizase el proyecto de centro de día, y que la conselleira “saca as cousas de contexto”. Aclaró que sólo estaba a la espera de que la institución provincial determinase si era viable hacer ese equipamiento en el Pazo de Rianxiño, algo que se descartó. Y le replicó a Fabiola García que de sus declaraciones sólo se extrae que no va a invertir en el centro de día de Rianxo, y le recordó que sigue esperando respuesta a sus reiteradas solicitudes de entrevista que le envió desde octubre.