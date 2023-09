La playa de O Vilar, en Ribeira, será escenario el jueves de un simulacro de rescate de especies marinas

La Casa da Costa, ubicada en el centro de recepción de visitantes del parque natural de Corrubedo, en el lugar de O Vilar, en la parroquia ribeirense de Carreira, alberga hasta el 30 de septiembre una exposición de especies marinas protegidas en el ámbito del parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, y que puede ser visitada durante los días laborables entre las 10.30 y 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas, mientras que su horario de los fines de semana es de 10.30 a 15.00 y de 16.00 a 19.00. Paralelamente, este jueves, día 21, a las once de la mañana se impartirá una conferencia en el salón de actos del centro de recepción de visitantes por parte de Alfredo López, doctor en Bioloxía Mariña e investigador de la Universidad de Aveiro, así como miembro fundador en 1992 de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) y actual responsable de Educación Ambiental de dicha entidad. Además, una hora después de esa charla se desarrollará un simulacro de rescate en la playa de O Vilar que está abierto a todos los públicos. Todas estas actividades se realizan con la colaboración del Parque Natural del Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Alfredo López indica que Galicia cuenta con 1500 kilómetros de costa doel noroeste de la Península Ibérica y detalla que su medio marino presenta una gran riqueza biológica y biodiversidad debido a su gran producción primaria, que se refleja en un gran número de especies en todos los niveles tróficos. El ponente de la conferencia programada para este jueves especifica que de una manera especial son grandes vertebrados como las tortugas y los mamíferos marinos, contando con más de 30 diferentes. "Algunhas destas especies son residentes no mar de Galicia e outras fan uso desta costa na súa dispersión e migracións. Para todas elas é importante a existencia de áreas mariñas Ppotexidas, como as augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas", subrayó Alfredo López.